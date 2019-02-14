Son Dakika Haberleri: Hatay'da Yangın

Hatay'da Yangın

1 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sümerler Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında yaşayan İbrahim Binici'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Apartman sakinlerinin gözyaşlarıyla izlediği yangında dumandan etkilenen 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:09 Kaynak: AA

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