Hatay gastronomisi dünyaya açılıyor - Son Dakika
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Hatay gastronomisi dünyaya açılıyor

Hatay gastronomisi dünyaya açılıyor
18.06.2026 17:10
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Hatay'da düzenlenen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programında, kentin zengin mutfak kültürünün uluslararası alanda tanıtımı ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ele alındı.

Hatay'da düzenlenen " Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı, kentin zengin mutfak kültürünü uluslararası alana taşıma hedefiyle başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde Antakya'da gerçekleştirilen program, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın ev sahipliğinde yoğun katılımla düzenlendi. Programda, Türk mutfağının kültürel diplomasi alanındaki rolü, gastronominin kültürel hafıza ve turizmle ilişkisi, yerel mutfak değerlerinin korunması ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı. Medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay'ın köklü geçmişi ve UNESCO Gastronomi Şehri unvanıyla öne çıkan mutfak kültürü, panel ve çalıştaylarda uzmanlar tarafından farklı yönleriyle değerlendirildi.

Hatay gastronomisi dünyaya açılıyor

HATAY MUTFAĞININ KÜLTÜREL DİPLOMASİDEKİ ROLÜ ELE ALINDI

Antakya'da gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen panel ve çalıştaylarda, gastronominin yalnızca yeme içme kültüründen ibaret olmadığı, aynı zamanda toplumların hafızasını, tarihini ve ortak yaşam birikimini yansıtan güçlü bir kültürel değer olduğu vurgulandı. "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" başlığı altında yapılan oturumlarda, Türk mutfağının dünyaya anlatılmasında yerel lezzetlerin, sofra kültürünün ve kadim üretim geleneklerinin taşıdığı önem üzerinde duruldu. Hatay'ın çok kültürlü yapısıyla şekillenen mutfak mirası, programın ana gündem başlıklarından biri oldu. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kentte oluşan yemek kültürünün, uluslararası tanıtım açısından güçlü bir değer taşıdığı ifade edildi. Uzmanlar, Hatay mutfağının turizme, ekonomiye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, UNESCO tarafından Gastronomi Şehri ilan edilen Hatay'ın sahip olduğu eşsiz mutfak mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Masatlı, programın Hatay'ın uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, kentin gastronomi alanındaki marka değerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Hatay gastronomisi dünyaya açılıyor

HATAY'IN GASTRONOMİ MİRASI BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA DESTEKLENİYOR

Programa katılan İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel de gastronomi alanındaki akademik çalışmaların önemine dikkat çekti. Duruel, Hatay mutfağının bilimsel araştırmalarla desteklenmesinin, kültürel mirasın korunması ve doğru şekilde aktarılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Gastronomi alanında yapılacak akademik çalışmaların, yerel lezzetlerin kayıt altına alınmasına, geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasına ve Hatay mutfağının ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtılmasına katkı sunacağı belirtildi. Programda, mutfak kültürünün geleceğe taşınması için kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve kültür aktörleri arasındaki iş birliğinin önemi de vurgulandı. İki gün sürecek programın sonunda elde edilecek sonuçların, Hatay'ın gastronomi alanındaki ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Etkinlik kapsamında yapılacak değerlendirmelerin, kentin zengin mutfak mirasının korunması, tanıtılması ve gastronomi turizminin geliştirilmesi açısından yeni çalışmalara zemin oluşturacağı ifade edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Hatay Hatay gastronomisi dünyaya açılıyor - Son Dakika

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