Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Anavatana Katılmasının 80'inci Yıl Dönümü

Hatay'ın Anavatana Katılmasının 80'inci Yıl Dönümü

1 saat önce

Hatay'ın anavatana katılışının 80'inci yılı olması nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca "Anavatana Katılışının 80.Yılında Hatay" konulu sempozyum düzenlendi.

Hatay'ın Anavatana Katılmasının 80'inci Yıl Dönümü, System.String[]
Hatay'ın anavatana katılışının 80'inci yılı olması nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca "Anavatana Katılışının 80.Yılında Hatay" konulu sempozyum düzenlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Antakya Devlet Konservatuarı öğrencileri ve hocaları tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Ardından katılımcılar, Hatay ile ilgili sunumlarını yaptı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:12 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Hatay, Güncel
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