Hatayspor, Başakşehir'i Gaziantep'te konuk edecek

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'un Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Başakşehir FK maçını Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanmasına karar verdiğini açıkladı.

Ligin ilk maçında İstanbul Başakhir FK'yı konuk edecek olan Hatayspor'da Basın sözcüsü Rahmi Vardı, yeni sahasının yetişmemesi durumunda yönetim kurulunun B planı olarak Antakya Atatürk Stadyumu ile ilgili çalışmalar yaptığını kaydeden Vardı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Eksik olan ışıklandırma dün itibari ile tamamlanmıştır. Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir, Hatay'ı ziyaret ettiğinde ilk iki maçın deplasmanda oynatılması için çalışacaklarını söylemiş, ancak açıklanan fikstürde bu mümkün olmamıştır. Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatıyla ve yönetim kurulumuzun özverili çalışmasıyla tamamlanan Antakya Atatürk Stadyumu'nda ilk maçımızı oynamaya hazırlanırken, federasyonumuz maçın Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanmasına karar vermiştir. Bu kararın haklılığını veya haksızlığını tartışmadan kararı saygıyla karşılıyoruz. Medeniyetlerin ve hoş görünün takımı Atakaş Hatayspor'umuza yakışır bir mücadele ile hakkımızı sahada alacağımıza inanıyoruz. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."