Hatayspor'dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi - Son Dakika

Hatayspor'dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi

03.04.2021 22:01

A. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 3-0 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası, "Bence maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir.

A. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 3-0 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası, "Bence maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir. Futbol federasyonumuzda böyle bir karar verirse biz mutlu oluruz. Biz takımımızı tebrik ediyoruz. Sahada centilmence mücadele ettikleri için de Galatarasay'ı da tebrik ediyoruz" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

"Amacımız ligi ilk 10'da bitirmek"

Maç sonu gazetecilere konuşan A. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ligi ilk 10'da bitirmek için çabaladıklarını belirterek, "Galatasaray, Türkiye'nin en güçlü ve en önemli takımlarından bir tanesi. Hatayspor'da yeni Süper Lig'e çıkmış bir takım. Biz Süper Lig'e alışmaya çalışıyoruz. Sahada futbolcular mücadele ediyor ve bugün futbolcuların mücadelesinde 3-0 Hatayspor galip geldi. Biz futbolcularımızı, takımımızı tebrik ediyoruz. Tabii Galatasaray'ın futbolcuları eksik. Bizim de eksik futbolcularımız var. Her iki takımda da eksiklikler vardı ama sonuç itibariyle top sahada oynanıyor. Önemli bir galibiyet aldık. Biz takımımızı tebrik ediyoruz. Sahada centilmence mücadele ettikleri için de Galatarasay'ı tebrik ediyoruz. Galatasaray büyük bir camia ama Hatay önemli bir rakip ve deplasman. Beşiktaş ile burada 2-2 berabere kaldık ama neredeyse onları yeniyorduk. Fenerbahçe 2-1 yendi ama onları da neredeyse yeniyorduk. O gün şanssızdık ama bugün daha şanslıydık. Biz galip geldik. Bundan sonraki süreç içerisinde bizim amacımız ligi ilk 10'da bitirmek. İnşallah o hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

"UEFA için biraz daha koşmaları lazım"

Hatayspor'un UEFA hedefleri için biraz daha çalışması gerektiğini kaydeden Savaş, "Futbol öyle bir şey ki bazı maçlarda çok kaçırıyorsunuz bazı maçlarda da rakip bir pozisyon buluyor ve gol atıp galip geliyor. Bizim de öyle hem galip geldiğimiz hem de mağlup olduğumuz maçlar var. Önümüzdeki süreç ne gösterir bilmeyiz ama bu sene ilk 10'da kalıp Hatayspor'un asansör bir takım olmadığını göstermek istedik. Çok şükür şuanda bu amacımıza ulaşmış durumdayız. Ancak oyuncular UEFA ve Avrupa'yı hedefliyorsa bizde onlara destek olacağız. Biz vermiş olduğumuz sözü tutuyoruz. Futbolcular daha yukarıyı istiyorsa teknik ekip olarak biz amin deriz ve destekleriz. UEFA için biraz daha koşmaları lazım" ifadelerini kullandı.

"Maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir"

Taraftarlara da mesaj gönderen ve maskeyle futbol müsabakalarının izlenebileceğini belirten Lütfü Savaş, "Pandemi bütün takımları, ülkemizi ve dünyayı yordu. İnşallah biran önce biter. Futbol seyircisiyle güzel. Tabii ne kadar güzel oynarsa oynasın futbolcular heyecan futbolseverlerden geliyor. Onların alkışlarıyla, tezahüratlarıyla çok daha hevesli oynayabiliyorlar. Dileriz ki şu aşılanmış insanların ve testi negatif insanların maça gelecek durumda olması lazım bu HES koduyla birlikte. En azından yüzde 15-20 veya 30'luk kesimle oynanabilir maçlar çünkü uçaklara, otobüslere, trene metroya biniyoruz. İnip binerken de yan yana oturuyorsunuz. Bence maçlar maskeli bir şekilde rahat rahat seyredilebilir. Kontrollü alırsanız bu çok daha rahat seyredilebilir. Bence bütün futbolseverler bu anı bekliyor. Futbol federasyonumuzda böyle bir karar verirse biz mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

"Lige tat katmak için gelmiş bir takımız"

Lige tat katmak için geldiklerini aktaran A. Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha sonra şunları söyledi:

"Her iki takımın yöneticileri de çok heyecanlı. Biz bunları makul görüyoruz. Futbolseverler ve hakem otoritereleri bu maçı analiz edecektir. Biz kulüp olarak hakemler hakkında konuşma konusunda imtina ediyoruz. Galip geliriz, mağlup oluruz ama lige tat katmak için gelmiş bir takımız. Bu nedenle maç sonuçlarını bu işin uzmanlarının tartışması lazım. Bizim ağzımızdan hakemle ilgili, rakiple ilgili, federasyonla ilgili negatif bir şey duymak mümkün değildir. Bugün şanslı bizdik, iyi de top oynadık. Galatasaray şanssızdı. Şans Hatayspor'a güldü. Galatasaray çok büyük bir takım ve camia. Bugün onlar üzüldüler ama Galatasaray çok maç kazandı ve şu anda ligin zirvesindeki 3 takımdan bir tanesi. Onları da tebrik ediyoruz." - ADANA

Hatayspor'dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi
Hatayspor'dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi
Hatayspor'dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi
Hatayspor'dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor'dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Mısır'da 22 mumya 'Altın Yolculuk'la taşındı Mısır'da 22 mumya 'Altın Yolculuk'la taşındı İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Aslan şampiyonluk yolunda paramparça! Galatasaray, deplasmanda Hatay'a 3-0 mağlup oldu Aslan şampiyonluk yolunda paramparça! Galatasaray, deplasmanda Hatay'a 3-0 mağlup oldu Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'e hüzünlü veda Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'e hüzünlü veda         
22:25
İrfan Can'dan G.Saray'a düğün yanıtı! Beğendiği paylaşımla sosyal medyada gündem oldu İrfan Can'dan G.Saray'a düğün yanıtı! Beğendiği paylaşımla sosyal medyada gündem oldu         
22:15
ABD'de ev partisine silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı ABD'de ev partisine silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı         
21:43
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İstanbul'da korkutan artış var Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İstanbul'da korkutan artış var         
20:58
Eski eşiyle tartışan şahıs, tüfeğin patlaması sonucu hayatını kaybetti Eski eşiyle tartışan şahıs, tüfeğin patlaması sonucu hayatını kaybetti         
20:18
Milyarderler, pandemi döneminde servetlerine 4 trilyon dolar daha ekledi Milyarderler, pandemi döneminde servetlerine 4 trilyon dolar daha ekledi         
18:21
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 22:37:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor'dan maçlar maskeli seyredilsin önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei