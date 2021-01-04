Hatayspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmanda, futbolcular 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

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