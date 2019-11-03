Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak
Son Dakika Ekonomi Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak

6 saat önce

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak, System.String[]

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleriyle Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgarın görüleceği bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya, 8 ayda 14 milyon turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı
444'lü numara kiraladılar, dolandırıcılık yaptılar 19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti Utanmazların swinger partisi faciayla sonlandı! 11 kişi hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 00:43:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]