(havadan görüntülerle) metrobüse binebilmek için sırada bekliyorlar

Zincirlikuyu metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada.

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK

İstanbul'da vatandaşların toplu ulaşımda tercih ettiği metrobüste özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre(İBB) metrobüs hattındaki günlük yolculuk sayısı 900 bini aştı. Metro istasyonuna aktarmanın da yapılabildiği Zincirlikuyu Metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada.

TCDD'nin 13 Mart 2019 tarihinde, modernize ederek yeniden açtığı Halkalı- Gebze Marmaray banliyö hattı, İstanbul'un ana toplu ulaşım hattını oluşturun Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüse ancak küçük bir nefes aldırtabildi.

ZİNCİRLİKUYU BİRİNCİ MECİDİYEKÖY İKİNCİ

Metrobüs hattında günlük ortalama 84 bin 609 yolcu ile Zincirlikuyu istasyonu birinci sırada. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlar Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda metrobüse binebilmek için sıra bekliyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar araçların artırılması ve istasyonların artırılması gerektiğini düşünüyor.

"BAZI ZAMANLAR HİNDİSTAN BAZI ZAMANLAR AVRUPA'DA BİR YER"

Sabah işe gitmek için metrobüs kullanan Merve Eren, yoğunluk için, "Metrobüsle geldim. Bu sabah İstanbul'a insan eklenmiş herhalde. Rezalet bir yolculuktu" ifadelerini kullandı. Metrobüs güzergahına raylı sistem yapılması gerektiğini söyleyen Menekşe Güngör, "Çok kalabalık ve bakımsız. Yani yoğunluk hiç belli olmuyor. Bazı zamanlar Hindistan bazı zamanlar Avrupa'da bir yer. Hiç belli olmuyor. Metrobüs hattına çok vagonlu bir raylı sistemin olması belki kurtarıcı olabilir. Her gün o kadar çok nüfus artıyor ki kamyonlarla insan mı getiriyorlar diye düşündüğüm zamanlar oluyor" diye konuştu.

Sabah işe giderken metrobüs kullanan Erhan Eren, "Ben Söğütlüçeşme'den biniyorum, burada iniyorum. Çok zor oluyor, çok kalabalık. Ama yapılacak bir şey yok. Çok insan var. Haliyle buna katlanıyoruz. İstanbullu olarak önerim; "metro, metrobüsleri daha fazla kullanıp, hatları geliştirip rahatlatmak gerekiyor. Tabii ki kolay da değil, bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİKUYU'YU MECİDİYEKÖY İZLİYOR

51 bin 782 yolcu ile Mecidiyeköy izliyor. Uzunçayır istasyonu 49 bin 915 yolcu ile üçüncü, Cevizlibağ istasyonu 42 bin 761 yolcu ile dördüncü sırada geliyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Zincirlikuyu metrobüs istasyonundan görüntüler

-Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler

-Görüntüdeki sıraya göre vatandaş röportajı

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Havadan görüntüler

