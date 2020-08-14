Havası en temiz il Rize'de yüzler güldü, en kirli il Iğdır'da tedbir istendi - Son Dakika

TEMİZ Hava Hakkı Platformu'nca hazırlanan Türkiye'deki illerin hava kalitesini içeren rapor yayımlandı. Rapora göre, Türkiye'deki en temiz havaya sahip olan il Rize, en kirli havaya sahip il ise Iğdır seçildi. Raporun sonuçlarını değerlendiren Rizeliler temiz hava soludukları için çok mutlu olduklarını söylerken, Iğdır'daki vatandaşlar ise hava kirliliğinin temel nedeninin yakıt ve ısınmak için kullanılan malzemeler olduğunu, yetkililerin bir an önce gerekli uygulamaları hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.

?Çevresel faktörlerle ortaya çıkan hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalarını sürdüren Temiz Hava Hakkı Platformu'nca (THHP), yapılan 'Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri' çalışmasını yayınladı. Hazırlanan rapora göre Türkiye'de son 4 yılda havası en temiz iller Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli olurken havası en kirli iller ise Iğdır, Bursa, Düzce, Afyon, Kahramanmaraş ve Manisa oldu.

YEŞİL TARLALARI VE DENİZ HAVASIYLA EN TEMİZ İL: RİZEHavası en temiz il seçilen Rize'de yaşayan vatandaşlar, raporun sonuçlarından oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Yeşil yaylaları ve deniz havasıyla bir yandan çok sayıda turistin de ziyaret ettiği ilin en yaşanılabilir yerlerden biri olduğunu ifade eden vatandaşlar, raporla bunun tescillendiğini belirtti. Vatandaşlar ayrıca, temiz havayı kaybetmemek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini de vurguladı. Rize'de yaşayan vatandaşlardan Seçkin Memişoğlu "Bol yağmur ve yemyeşil doğanın içinde tabii ki en temiz havaya sahip olacağız. Burada yaşadığımız için bu unvana sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Temiz havayı korumak için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.Temiz havayı kaybetmemeleri gerektiğini söyleyen Osman Akdemir de "Bilmiyordum en temiz havaya sahip olduğumuzu, çok mutlu oldum, şimdi daha rahat ve doya doya nefes alacağım. Temiz havayı kaybetmemek için uğraşmalıyız" diye konuştu.ISINMA VE YAKIT ETKİSİYLE EN KİRLİ İL: IĞDIRRapora göre hava kirliliğinin en fazla olduğu il olan Iğdır'da vatandaşlar, bunun en önemli nedeninin doğalgazın yaygın olmaması ve kömür, gübre gibi maddelerin yakılıp, bu yöntemlerle ısınılması olduğunu söyledi. Bu konuda bir an önce yetkililerin gereken uygulamaları hayata geçirmesini beklediklerini dile getiren vatandaşlar, ayrıca hava kirliliği nedeniyle yaşam kalitelerinin de düştüğünü vurguladı. Taksici Bayar Akar nefes alırken zorlandığını belirterek, "Yüz bin nüfuslu ilde her taraf yemyeşil fakat kirli havası var. Biz de rahat ve temiz hava almak istiyoruz. Yetkililerimiz bu konuda duyarlı olsunlar" diye konuştu. Kışın hava kirliliğinin çok fazla olmasından yakınan Ekber Çöllü, "Bu hava kirliliğinden rahatsızlanan ve hatta ölen insanlar var. Bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin havası en kirli il Iğdır" dedi.Mustafa Hancıoğlu ise Iğdır'ın havasının çok kirli olduğunu ve bunun nedeninin doğal gazın yaygın olmaması olduğunu, temiz havaya hasret kaldıklarını söyledi.Öte yandan, kentteki bazı vatandaşlar ise rapora rağmen Iğdır'ın doğası ve temizliğiyle havasının kaliteli olduğunu savundu. ?Havanın çok güzel olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mehmet Beyoğlu , "Şu anda hava çiçek gibi, kirlilik yok" dedi.'TEDBİRLERİN ARTIRILMASI İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALARI BAŞLATACAĞIZ'Yayımlanan raporun ardından Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammet Bektaş da açıklama yayımladı. Bektaş açıklamasında, Iğdır'ın hava kalitesini artırmak için uygulamalarının devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "İlimizde hava kalitesinin iyileştirmesi amacıyla 'Temiz Hava Eylem Planı' kapsamında, Serhat Kalkınma Ajansı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yapmış olduğu 'Iğdır Hava Kirliliği Kaynaklarını Arıyor' projeleri ile ilimizdeki hava kirliliği parametreleri akademik olarak araştırılmıştır. Hava kirliliği önleme planının geliştirilmesi kapsamında sunulan önlemlerin tamamı hayata geçirilerek ısınma amaçlı kullanılan yakıt türünün kontrolü, yıkama sistemlerinin iyileştirilmesi, binalarda mantolama, ateşçilerin eğitimi, motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirlilik yüklerinin azaltılması, doğalgazın şehrin tamamında kullanılması ve şehrin alt yapısı sistemlerinin (içme suyu ve kanalizasyon) değiştirilmesine ilişkin tedbirlerin etkinliğinin artırılması için gereken çalışmalar bakanlığımız ve il müdürlüğümüzce yapılmakta ve yapılmaya devam etmektedir."

Ayrıca Temiz Hava Hakkı Platformu'nca yayımlanan raporda İstanbul'da hava kirliliğinin yoğun olduğu ilçelerle ilgili de bilgi verildi. Bun göre, İstanbul'da Sultangazi, Alibeyköy ve Kağıthane'nin hava kalitesi alarm verirken Kandilli, Büyükada ve Şile temiz havası ile kayıtlara geçti.