Son Dakika Haberleri: Hayatını Kaybeden Vali Yardımcısı Törenle Uğurlandı

Hayatını Kaybeden Vali Yardımcısı Törenle Uğurlandı

36 dakika önce

- Hayatını kaybeden vali yardımcısı törenle uğurlandıMANİSA - Manisa'da yaşayan eski vali yardımcılarından Turan Sayar hayatını kaybetti.

- Hayatını kaybeden vali yardımcısı törenle uğurlandı

MANİSA - Manisa'da yaşayan eski vali yardımcılarından Turan Sayar hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Sayar için Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi.
Manisa'da 87 yaşındaki eski Mersin Vali Yardımcısı Turan Sayar, yaşamını yitirdi. Manisa Valiliği önünde Turan Sayar için devlet töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, vali yardımcıları, vefat eden Sayar'ın eşi Mübeccel Sayar, çocukları Ufuk, Deniz ve Güneş Sayar katıldı.
Eşini son yolculuğuna uğurlayan Mübeccel Sayar gözyaşlarına tutamadı. Vali Ahmet Deniz, Turan Sayar'ın ailesine başsağlığı dilerken, okunan duaların ardından Turan Sayar'ın cenazesi öğle namazını müteakip Sancaklı Çeşmebaşı'nda defnedilecek.
Turan Sayar kimdir?
1931 Nevşehir doğumlu olan Turan Sayar; ilk ve orta öğrenimini Nevşehir ilinde, yüksek öğrenimini ise Ankara Siyasal Bilgiler Enstitüsünde tamamladıktan sonra 1964 yılında Antalya-Serik Kaymakamı olarak göreve başlamıştır. Görevde bulunduğu 32 yıl boyunca görev yaptığı her yerde tüm halkın sevgisini ve saygısını kazanmıştır. Mersin Vali Yardımcılığı görevinden emekli olduktan sonra İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği yapmış, evli ve 3 çocuk babası olan Turan Sayar geri kalan hayatını Manisa'da geçirmiştir.
(EE-SC-NT-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:01 Kaynak: İHA

Nevşehir, Mersin, Manisa, Yerel
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