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HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu Açıklaması

6 saat önce

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "2012'den bu tarafa 33 ayrı yerde ve zamanda Alevilerin evlerine işaretlemeler oldu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu Açıklaması, System.String[]

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "2012'den bu tarafa 33 ayrı yerde ve zamanda Alevilerin evlerine işaretlemeler oldu. Bugüne kadar bunlarla ilgili ciddi bir açıklama söz konusu değildir." dedi.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesine karşı tepkilerin yoğunlaştığını, konuya ilişkin çeşitli açılamaların yapıldığını söyledi.

Bazı açıklamalarda "talihsiz ifadeler" ve tanımlamaların bulunduğunu belirten Kenanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Alevilik tanımı yaptığını" ve bu tanımın aslında bir "asimilasyon" olduğunu öne sürdü. Kenanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bir asimilasyona imza atmıştır. Tanımında, Alevilik inancının nasıl olması gerektiğini ifade eden bir cümle kurarak, 'her gün beş vakit aynı kıbleye yönelenler' diyor. Alevilerin ibadethanesi cemevi, ibadetleri cemdir. Cemleri de insana dönerek yaparlar. Beş vakit bir ibadetin olup olmadığına yönelik Alevi kurumlarının arasında bir tartışma yoktur." ifadesini kullandı.

Yurt içinde ve yurt dışında hiçbir Alevi kurumunun Hz. Ali'yi anmadan, onu zikretmeden cem yapmadığını belirten Kenanoğlu, Alevilerin Türkiye'deki taleplerinin Almanya'da yerine getirildiğini söyledi.

Kenanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alevi evlerinin işaretlenmesi konusu hafife alınıyor. Bu konu gündeme geldi ve önemli bir şekilde tepki de topladı. Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ortak tavır aldılar. Bu olumlu bir şeydir. 2012'den bu tarafa 33 ayrı yerde ve zamanda Alevilerin evlerine işaretlemeler oldu. Bugüne kadar bunlarla ilgili ciddi bir açıklama söz konusu değildir."

Ali Kenanoğlu, faillerin tespit edilerek, ağır bir cezai yaptırıma tabii tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Halkların Demokratik Partisi, Ali Kenanoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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