HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bizim için Diyarbakır'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki annelerin acıları birdir, acıları yarıştırmayız." dedi.

Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, iktidarın "demokratik olmayan uygulamalarından toplumun çeşitli kesimlerinin etkilendiğini" savundu.

Siyasi partilerin önünde eylemlerin yapıldığını hatırlatan Gergerlioğlu, Diyarbakır HDP İl binası önünde annelerin olduğunu ve günlerdir eylem yaptıklarını dile getirdi.

Bu annelere hiçbir müdahale yapılmadığını, bakanların, milletvekillerinin ziyaret ettiklerini anlatan Gergerlioğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde de annelerin olduğunu, ancak onların ziyaret eden bakan ve milletvekili bulunmadığını, oturma eylemi bile yapmalarını izin verilmediğini savundu.

Bunun "çifte standart" olduğunu öne süren Gergerlioğlu, "Bizim için Diyarbakır'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki annelerin acıları birdir, acıları yarıştırmayız." diye konuştu.

Türkiye'den daha ağır sorunları olan ülkelerin "barışı yakaladığını" söyleyen Gergerlioğlu, "Filipinler, İrlanda, Kolombiya'da yıllarca iç savaş vardı ve barışı yakaladılar. En ağır sorunların olduğu Güney Afrika'da bile barış sağlandı da yıllardır etle tırnak gibi olan Türk ve Kürt barışı hala sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinden çok ağır manzaraların kendilerine ulaştığını belirten Gergerlioğlu, "Adil olmayan yargılamalar sonucunda çocuklar ve anneler, çok yoğun bir mağduriyet yaşıyor. Yargı reformu hazırlıkları yapılıyor. Türkiye'de anne-baba tutukluluklarıyla aileler perişan oluyor. Bu konuyla ilgili yargı reformunda, en azından annenin evde elektronik kelepçeye tutukluluğuna devam etmesi konusunda bir düzenleme olmalı." değerlendirmesinde bulundu.