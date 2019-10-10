Son Dakika Haberleri: HDP'li Buldan ve Temelli ile 3 milletvekili hakkında soruşturma
Son Dakika Güncel HDP'li Buldan ve Temelli ile 3 milletvekili hakkında soruşturma

HDP'li Buldan ve Temelli ile 3 milletvekili hakkında soruşturma

37 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile üç milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

HDP'li Buldan ve Temelli ile 3 milletvekili hakkında soruşturma, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile üç milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) dün Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'deki terör unsurlarına yönelik "Barış Pınarı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekat ile ilgili olarak HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından dün yapılan yazılı açıklama ile ilgili olarak adı geçen milletvekilleri hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından, 9 Ekim'de HDP Genel Merkezi'nde aynı konu ile ilgili olarak HDP 27. dönem Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak, 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatılmıştır."

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Milletvekili, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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