HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı - Son Dakika
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HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı

29.06.2022 22:37
HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine tutukladı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine tutukladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ile 'Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum' ihbarında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle arananlar ile ihbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre'nin, kırsal alanda çekildiği anlaşılan birden çok fotoğrafta, silahlı olarak yer aldıkları tespit edildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla Cemre olarak değiştirdiğini ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığını belirledi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen cumartesi sabahı düzenlenen operasyonla HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Bayramiç ilçesinde yaşadığı evde gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen Cemre, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine bugün Bayramiç'teki evinde polis tarafından gözaltına alınan Cemre, yeniden sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bayramiç Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü'ne geçen yıl kayıt yaptıran Cemre'nin, ders kaydı bulunmadığı öğrenildi. Cemre'nin, ayrıca annesi HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya adına kayıtlı Serhat köyündeki tarlayı kiraladığı ve çiftçi sistemine kayıtlı olduğu öğrenildi.


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Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi Son dakika: Çanakkale'de HDP'li vekilin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi Son dakika: Çanakkale'de HDP'li vekilin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüda Kaya, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı - Son Dakika

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