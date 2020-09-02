HDP'li Paylan: "Akdeniz'deki doğal gaz, adaletli bir anlaşmayla paylaşılmalı" - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Akdeniz'deki doğal gazın adaletli bir anlaşmayla paylaşılması gerektiğini, bunun herkesin yararına olacağını söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz ve Ege'de çalınan savaş tamtamlarının hem Türkiye hem de Yunan halkları için büyük bir risk ve felaket teşkil ettiğini kaydetti.

Daha önce eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de buna benzer politikalar izlediğini ve bunun sonucunda Türkiye ve Yunanistan'ın kaynaklarını silaha aktarmak zorunda kaldığını belirten Paylan, bundan savaş ve silah tacirlerinin yararlanacağını vurguladı. Paylan, " Rusya, ABD ve Fransa bölgeye savaş gemisi ve diğer silahları gönderdi. Bu süreçten Rusya, ABD ve Fransa'nın silah şirketleri kazançlı çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Barışçıl politikalarla herkesin kazançlı çıkacağını ifade eden Paylan, "Akdeniz'deki doğal gazın adaletli bir anlaşmayla paylaşılması, herkesin yararına olacaktır." dedi.

Türkiye ve Yunanistan'daki barış savunucularının buluşturulması gerektiğini kaydeden Paylan, "Akdeniz'deki kaynakların nasıl paylaşılacağını konuşmamız lazım. Savaş; yoksulluk, açlık ve felakettir. Milliyetçiler savaş isterler, çözüm istemezler. Oysa biz barış isteyen siyasetçiler olarak, savaş karşıtlarının sesini yükseltmeliyiz. Bir an önce savaş politikalarından vazgeçip, barışa doğru yönümüzü çevirmemiz lazım. Aksi takdirde emperyalist güçler, bu bölgede cirit atıp kaynaklarımızı sömürmeye devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.