Son Dakika Haberleri: HDP'li Paylan'dan, termik santrallerde filitre zorunluluğunun ertelenmesine tepki
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HDP'li Paylan'dan, termik santrallerde filitre zorunluluğunun ertelenmesine tepki

6 saat önce

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM'de kabul edilen, termik santrallerde filitre zorunluluğunun ertelenmesine imkan tanıyan düzenlemeye tepki gösterdi.

HDP'li Paylan'dan, termik santrallerde filitre zorunluluğunun ertelenmesine tepki, System.String[]

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM'de kabul edilen, termik santrallerde filitre zorunluluğunun ertelenmesine imkan tanıyan düzenlemeye tepki gösterdi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen kanunla termik santrallere çevreye uyum yatırımı ve filtre takması zorunluluğunun ertelendiğini ifade etti.

"Bu, Meclisimiz adına skandal bir karardır." diyen Paylan, söz konusu kararla birlikte kanser, astım gibi hastalıkların artacağını, insanların zehirlenmeye devam edeceğini savundu.

Bu hükmün bulunduğu yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı şekilde imzalanıp imzalanmayacağını milletin takip etmesi gerektiğini belirten Paylan, "Ondan, bu kanunun veto edilerek geri gönderilmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sinop'ta nükleer enerji santrali yapılması planına da tepki gösteren Paylan, şu anda enerji fazlası olduğunu ve nükleer kaynağa ihtiyaç bulunmadığını öne sürdü.

Paylan, elektrik faturasında geçen yıla göre yüzde 60 zam yapıldığını ancak vatandaşın gelirinin yüzde 5-10 arttığına dikkati çekerek, "Bu faturalardaki yükselişi, Bakan beye sorduk. Kendisi geçen yıl Avrupa'daki en ucuz elektriğin, doğal gazın Türkiye'de olduğunu iddia ediyordu. Bu yıl satın alma gücüne göre Avrupa'nın en pahalı elektriği ve doğal gazının Türkiye'de olduğunu iddia ediyoruz. Bakalım kendisi buna ne cevap verecek?" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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