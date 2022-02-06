HDP'Lİ SANCAR: KİM İKTİDARLA AYNI ÇİZGİYE DÜŞÜYORSA KENDİNİ BİN KEZ SORGULAMALI - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Muhalefette de iktidarın dili ile konuşan, zihniyeti ile hareket eden kim varsa, dokunulmazlıklar ve parti kapatma konusunda kim iktidarla aynı çizgiye düşüyorsa kendini bir kez değil bin kez sorgulamalıdır? dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Tunceli İl Başkanlığı'nın 4'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Tunceli Belediyesi Konferans Salonu'ndaki kongreye Mithat Sancar'ın yanı sıra HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. HDP'li Sancar, burada yaptığı konuşmada, muhalefet partileri içinde parti kapatma ve dokunulmazlıklar konusunda iktidarla aynı düşüncede olanlara tepki göstererek, "Bu konuda bir araya gelebileceğimiz bütün kesimlerle buluşmak bizim hedefimizdir. İlişkileri eşitlik üzerine kurmak, eleştiri, özeleştiri mekanizmasını işletmek bizim hedefimizdir. Demokrasi ittifakı, farklılıkları askıya almayı gerektirmiyor. Hedefe odaklanalım, birlikte yürümeyi aksatmayalım, burada kararlı davranalım ama birbirimizle her türlü tartışmayı da yürütelim. Muhalefette de iktidarın dili ile konuşan, zihniyeti ile hareket eden kim varsa, dokunulmazlıklar ve parti kapatma konusunda kim iktidarla aynı çizgiye düşüyorsa kendini bir kez değil bin kez sorgulamalıdır. Muhalefette olup olmadığı konusunu bir kez değil bin kez daha tartışarak düşünmelidir" dedi.

'YÜRÜYÜŞÜMÜZE AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Muhalefet olmak için demokrasiyi ve eşitliği talep etmek gerektiğini kaydeden Sancar, "Çünkü iktidar bunun tam tersini yapıyor. İşte bu, iktidarın zihniyetine ve yöntemlerine karşı çıkmakla olur. Demokrasi, barış vaadinde topluma inandırıcı mesajlar verebilir. Aksi takdirde bu iktidar, fırsatçılıkla ülkenin başına yeni belalar açabilir. Bunlara hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Biliyoruz zaten adalet, hukuk umurunuzda değil ama bizim umurumuzda. Bizim umurumuzda olan bir şey daha var. İnançlarla umutla örülü ne varsa özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasi adına ne varsa onlar umurumuzda. O nedenle bedel de öder, baskıya da maruz kalırız ama boyun eğmeyiz, Seyit Rıza'nın geleneğini sürdürürüz. İstedikleri hileleri, oyunları yapsınlar ama boyun eğmeyeceğiz, yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam edeceğiz? diye konuştu.

'Elektriğe yapılan zamlar bir avuç sermayedarı zengin etmeye devam ediyor ama bir yandan da ayrımcılığın aracı olarak kullanılıyor" diyen HDP'li Sancar, şöyle konuştu:

"Cemevlerine mesela; Galip Dede Cemevi'ne gelen fatura 30 bin TL, Şahkulu Dergahı'na gelen fatura daha yüksek çünkü buralar, ibadethane olarak kabul edilmiyor. Eğer ibadethane olarak tanınsaydı suyu ve elektriği vergilerden karşılanacaktı. Tıpkı camilerin, kiliselerin, sinagogların karşılandığı gibi. Cemevi ibadethane olarak tanınmadığı için faturaları kendileri karşılamak zorunda kalıyor. Cemevlerini ev olarak bile kabul etmiyorlar. Hangi tarifeden yazılmış bu faturalar? Ticarethane tarifesinden. Cemevlerini ticarethane statüsüne sokmuşlar. Faturayı buna göre kesmişler. Bu ayrımcılıktır, Alevi inancına karşı yürütülen ayrımcı politikaların en rezil örneklerinden biridir. Bu faturalar ödenmezse cemevleri faaliyetlerine devam edemeyecek. Bir inanç merkezi faturalarını ödeyemediği için kapanırsa bunun adı ayrımcılıktır, zulümdür.?

Öte yandan tek listeyle gidilen kongrede HDP İl Eş Başkanlığı'na Ferhat Yıldız seçildi.