Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan annelere destek
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HDP önünde eylem yapan annelere destek

9 dakika önce

Vatan Partisi Aliağa İlçe Başkanlığı, Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan anneler ile ilgili basın açıklaması düzenleyerek ailelere destek için imza kampanyası başlattı.

HDP önünde eylem yapan annelere destek, System.String[]

Vatan Partisi Aliağa İlçe Başkanlığı, Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan anneler ile ilgili basın açıklaması düzenleyerek ailelere destek için imza kampanyası başlattı.


Vatan Partisi Aliağa İlçe Başkanlığı, Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan anneler ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Partililer adına basın açıklamasını okuyan Vatan Partisi Öncü Kadın Aliağa İlçe Başkanı Mukades Şahin, Diyarbakır'daki ailelere destek için imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Şahin "Vatan Partisi Aliağa Öncü Kadın olarak, Diyarbakır'da eylem yapan anaları selamlıyoruz, eylemlerinde o anaların yanınızdayız. Diyarbakırlı analar HDP'ye 'başlarım sizin Kürdistan davanıza' ve 'Yeter artık' diyor. Yürekleri evlat hasretiyle yanan anneler, çocuklarının elinde kalem görmek istiyor, silah değil. 'Özgürlük mücadelesine katılmayacaksa o zaman niye çocuk doğuruyorsunuz' diyen KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu'ya Diyarbakırlı analardan tokat gibi bir yanıt geldi. 'Diyarbakır'da genç bırakmadınız. HDP, terörün askerlik şubesi gibi çalışıyor, evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağız' dediler" diye konuştu.


"Analar doğru adreste eylem yapıyor"


HDP'ye yüklenen Şahin, "'Eylemin adresi siyasi parti kapısı değildir' diyenlere sesleniyoruz. Çocukları dağa kaçıranların adresinin HDP olduğunu herkes biliyor. Analar doğru adreste eylem yapıyor. PKK geçmişte esnafa zorla kepenk kapattırıyordu. 24 Temmuz 2015'ten buyana Türk ordusu PKK'yı hendeklere gömdü. Dağlarda bitirdi. Analar artık PKK'dan korkmuyor, HDP'nin kapısına dayanıyor, kepenk kapattırıyor. İşte bu cesur Diyarbakır analarının zaferidir, Türk milletinin zaferidir. Gelin hep birlikte evlatlarımızı kurtaralım, PKK terör örgütüne ve onun ağababası Amerika'ya Türk milletinin gücünü gösterelim. Bugün İzmir Caddesi'nde imza kampanyamızı başlatıyoruz. 'Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin mücadelesini destekliyorum. Türkiye'mizin birliği ve bütünlüğü için ben de ailelerin yanındayım' diyen herkesi imza vermeye çağırıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz; PKK'ya asker toplama merkezi gibi çalışan HDP derhal kapatılmalıdır" dedi.


İzmir Caddesi'ndeki açıklamaya Vatan Partisi Aliağa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve partililer katıldı. - İZMİR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aliağa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
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