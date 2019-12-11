HDP önündeki oturma eyleminde 100 gün geride kaldı - Son Dakika
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HDP önündeki oturma eyleminde 100 gün geride kaldı

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 100'üncü gününü doldurdu.

HDP önündeki oturma eyleminde 100 gün geride kaldı, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 100'üncü gününü doldurdu. 2015 yılında, vatani görevi için usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, Dün Hatice'miz sevindi. Darısı hepimizin başına. İnşallah biz de seviniriz. Önce Allahımdan sonra Cumhurbaşkanımızdan istiyorum. Evladımızı kurtarsın dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, dün terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuştu. Evlatlarına kavuşmanın umudunu taşıyan ailelerin oturma eylemi ise 100'üncü günde de sürdü.

'İNŞALLAH BÜTÜN ANNELER SEVİNECEK?

Gaziantep'ten eşi Şevket Altındaş ile gelerek, 5 Eylül günü, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, usta birliğine giderken teröristlerce kaçırılan asker oğulları Müslüm Altındaş için oturma eylemine katılan anne Songül Altıntaş, şunları söyledi

İnşallah Cumhurbaşkanımızın dediği gibi geri sayımlar başlıyor. Dün Hatice'miz sevindi. Darısı hepimizin başına. İnşallah biz de seviniriz. Biz de evladımıza kavuşuruz. PKK'dan evladımı istiyorum. Hiçbir hakkı yok evladımı tutmaya. Benim evladım onlara bir şey yapmadı. Ben kendilerinden bir eşya istemiyorum, ben ciğerimi istiyorum. Müslümümü kimseye bırakmam. 19 yaşında bunlar başına geldi. İnşallah bütün anneler sevinecek. İnşallah kazanacağız. Rabbim bize bu ışığı yaktı, biz de onun peşinden gideceğiz. Evlatlarımıza kavuşacağız. Önce Allahımdan sonra Cumhurbaşkanımızdan istiyorum. Evladımızı kurtarsın. Uğraşıyor biliyorum ama bizimkinin kaçma şansı yok. Vicdansızlar vermiyorlar. Beş yıldır öldük, bittik ama vermiyorlar.

'100 YIL GEÇSE DE EVLADIMI ALMADAN GİTMEYECEĞİM?

Cennet Kabaklı da 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Kabaklı, Oğluma hasret kaldım. 100 gündür buradayız. İnşallah bir gelişme olacak. 100 yıl da geçse ben buradan evladımı almadan gitmeyeceğim. Dün annelerden birinin evladı geldi. Teslim oldu. Biz çok mutlu olduk. İnşallah darısı başımıza. O bir umut oldu. İnşallah yüce rabbimin izniyle evlatlarımız kurtarılır. Biz de o sevinci yaşarız diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
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