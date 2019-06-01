Hector Cuper: Türkiye, dünya şampiyonuna karşı oynayacak

ÖZBEKİSTAN Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, Türkiye'nin 8 Haziran'da Fransa ile oynayacağı maç için, "Türkiye, dünya şampiyonuna karşı oynayacak. Skor veremem, zor bir maç olacak" dedi.Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, yarın Alanya Oba Stadı'nda oynanacak Türkiye maçı öncesi kamp yaptıkları Manavgat'taki otelde futbolculardan Temurkhodja Abdukholikov'la birlikte basın toplantısı düzenledi.Türkiye'nin Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 8 Haziran'da oynayacağı maçın en büyük özelliğinin dünya şampiyonuna karşı oynayacak olduğunu belirten Hector Cuper, "Türkiye ile Fransa'nın oynanacağı maçı tek kelimeyle anlatmak gerekirse, dünya şampiyonuna karşı oynayacak. Ama dünya şampiyonu olmasının haricinde de her maç önemli maç ve Türkiye'nin bu maça bu düşünceyle çıkacağına eminim. Sonuçta Türkiye'de insanların düşündüğü tabii bir dünya şampiyonuna karşı oynamak kolay olmayacaktır, hiç kolay olmayacaktır. Ancak siz yapmak istediklerinizi düşünürseniz, bunları sahaya yansıtırsanız ve doğruları yapmaya çalıştığınız zaman bunun sonucunda kazanma oranı vardır. Sonuçta bunu yapmak için de bir başlangıca bir düşünceye ihtiyacınız vardır. Bunları yaptığınız takdirde de her zaman böyle bir olasılık var" dedi.Karşılaşmanın oldukça zorlu geçeceğini aktaran Cuper, "Bir skor verebilir miyim? Skor veremem, bunu söyleyemem tabii ki zor bir maç olacaktır. Türk Milli Takımı'nın bunları düşüneceğinden, bunları sahaya yansıttığında neler yapabileceğini az çok zaten görebiliyorsunuz. Ancak zorluğunun haricinde bir işe başlarsak, bunun devamında sizi başarıya götürebilir" diye konuştu.Türk futbolcuların performans ve sahada gösterdikleri karakter bakımından etkileyici olduğunu anlatan Hector Cuper, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin son zamanlarda izlediğim maçlarında gerçekten etkilendiğimi söyleyebilirim. Türkiye oyuncularının sahada gösterdikleri performansta ve karakterde gerçekten çok iyi bir takım. Bizim için de önemli bir maç olacak. Futbolda hepimiz tabii ki topa sahip olalım, pozisyonları bulalım, en çok biz oynayalım, oyunu biz yönlendirelim isteriz. Bazen bunları yapmanız, galibiyeti getireceği garantisini vermez. Garanti olarak bir şey söyleyemezsiniz. Ama bunları yaptığınız zaman asıl takımınızı görmüş olursunuz."Basın toplantısına katılan futbolcu Temurkhodja Abdukholikov, Türkiye'nin kendisine öncelik olarak Fransa maçını gördüğünü belirterek, "Sahaya çıktığımız zaman kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Bu bir spor müsabakası sonuçta. Ancak bunu da ciddiye alarak ve en iyisini göstererek sahada olacağız. Sahaya çıktığımızda kazanmak için elimizden gelenin en iyisi göstereceğimizden emin olabilirsiniz" dedi.

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Hector Cuper'in açıklamaları

Tercümanın konuşması

Temurkhodja Abdukholikov'un açıklaması

- Manavgatantalya