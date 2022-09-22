Volkswagen, Çin'in Doğusunda Sürdürülebilir Bir Nev Ekosistemi Kuracak - Son Dakika
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Volkswagen, Çin'in Doğusunda Sürdürülebilir Bir Nev Ekosistemi Kuracak

22.09.2022 21:52
Volkswagen, Çin'in Doğusunda Sürdürülebilir Bir Nev Ekosistemi Kuracak

HEFEİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Volkswagen, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde sürdürülebilir ve sağlam bir yeni enerjili araç (NEV) ekosisteminin geliştirilmesini artırma taahhüdünün altını çizdi.

HEFEİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Volkswagen, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde sürdürülebilir ve sağlam bir yeni enerjili araç (NEV) ekosisteminin geliştirilmesini artırma taahhüdünün altını çizdi. Bu bilgi, Volkswagen Anhui CEO'su Erwin Gabardi tarafından, devam eden 2022 Dünya İmalat Konferansı kapsamında Çarşamba günü gerçekleştirilen NEV Endüstrisinin Geliştirilmesine Dair Çin-Alman Forumu sırasında paylaşıldı. Volkswagen Anhui, 2017 yılında Anhui'nin merkezi Hefei'de kurulan NEV odaklı bir ortak girişim. Gabardi, "Volkswagen Anhui, etkileyici 'Anhui hızı' sayesinde gelecek birkaç yıl içinde NEV endüstrisinin ön saflarına yerleşeceği bir yolda ilerliyor" dedi.

Volkswagen Anhui, 12 aylık inşaat ve hazırlığın ardından önümüzdeki ay ilk modelinin seri öncesi üretimini gerçekleştirmek için hızla çalışıyor. Seri üretimin 2023'te başlaması planlanıyor. Gabardi, "Yerel ekosistemi tüm tarafların yararına sürdürülebilir bir şekilde büyütmek amacıyla, tedarik zinciri boyunca şirketleri Anhui'ye getirmek ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirecek kapsamlı önlemler almak için hiçbir çabadan kaçınmadık" dedi. Volkswagen Anhui, bugüne kadar 1.500'den fazla potansiyel tedarikçi ile işbirliği kurdu ve 260'tan fazla tedarikçiyi bünyesine kattı. Anhui eyaleti, NEV ve akıllı bağlantılı araçlardan oluşan birinci sınıf bir sanayi küme oluşturma çabalarını hızlandırıyor. JAC, Chery, NIO ve BYD dahil olmak üzere bir dizi yerli NEV üreticisi de eyalette üretim tesisleri kurdu. Anhui, 2022'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,1 artışla 214.000 NEV üretti. Bu, eyaletin toplam otomobil üretiminin yüzde 30'unu oluşturdu. "Çin, NEV'ler için büyük bir pazara sahip" diyen Çin Endüstriyel Ekonomi Federasyonu Parti Şefi Xiong Meng, ülke çapında NEV'lerin satışlarının bu yıl 5 milyon adedi aşmasının beklendiğini ve 2025'te muhtemelen 10 milyon adedi aşacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Volkswagen, Çin'in Doğusunda Sürdürülebilir Bir Nev Ekosistemi Kuracak - Son Dakika

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