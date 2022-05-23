Hekim göçü durdurulamıyor! Kaliteli hekim sıkıntısı kapıda!

Doktor göçündeki artışa dikkat çeken İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak, son sınıfta okuyanların Türkiye'yi gelecek planlarından çıkardığını söyledi. Bir öğrencinin devlete maliyetinin 1 milyon lira olduğunu belirten Kaynak, tıp fakültelerinin yurt dışına hekim göndermek için çalıştığını kaydetti.

BU YIL GİDENLER 3 BİNE ULAŞACAK

Geçen yıl 2 bine yakın beyaz önlüklünün Türkiye'den ayrıldığını söyleyen Kaynak "Bu yılın ilk üç ayında müracaat edenler 250'yi aştı. Yıl sonuna kadar sayının üç bine ulaşacağını öngörüyoruz" dedi. Dr. Kaynak, salgındaki sıkıntılı sürecin etkisiyle 'kahramanların' tükenmişlik eşiğine geldiğini vurguladı. "Nitelik olarak hızlı bir düşüş var. Hekimlikte sayı değil, kalite önemli. Kaliteli hekim kıtlığı yaşayacağız" uyarısında bulundu.

Karar gazetesinde yer alan habere göre ağır çalışma koşulları ve ekonomik gerekçeler nedeniyle sağlık çalışanlarının çoğunun psikolojik olarak zor bir döneme girdiğini söyleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, hekimlerin kamudan ayrılarak yurt dışına gitmek istemesinin tükenmişliğin en büyük göstergesi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Tükenmişlik, insanların yeni yollara müracaat etmelerine neden oluyor. Emekli olabileceklerse emekli oluyorlar. İstifa edebiliyorlarsa istifa ediyorlar. Genç hekimlerimiz, özellikle tıp fakültelerinin 5., 6. sınıflarına gelmiş öğrencilerimiz, bugün Türkiye'de kalmayı kendi hayat planlarından çıkardıkları görünmekte. Bunun birçok nedeni var. Maddi yönden hekimler çok zor durumda."

Hekimlikte sayının değil, kalitenin önemli olduğunu da belirten Kaynak "Kaliteli hekim kıtlığı yaşayacağız. Sağlık sisteminin önümüzdeki beş yıllık dönem içerisinde önemli açıkları olacak" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 47'Sİ KİRADA OTURUYOR

Kaynak'ın maddi sıkıntı iddiasını Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) anket verileri de doğruluyor.

SES'in 2 bin 63 sağlık emekçisiyle "Ekonomik ve Sosyal Durum" yaptığı anketin sonucuna göre sağlık hizmet emekçilerinin yüzde 47'si kirada oturuyor.

Kirada oturan sağlık emekçilerinin yüzde 97'sının kalan ömürleri boyunca tasarruf etseler dahi kendi evleri olacağına ilişkin umutları yok.

NEW YORK TİMES DA YAYINLADI

Türkiye'den yurt dışına yaşanan hekim göçleri Amerika'nın önde gelen gazetesi The New York Times'a haber oldu. "Türkiye'de doktorlar ülkeden ayrılıyor" başlığıyla yayınlanan haberde bir asistan hekimin nöbet çıkışı trafik kazasında hayatını kaybetmesi, hamile bir hemşirenin darp edilmesi ve bir hekimin bıçaklı saldırıya uğraması gibi olayların tetikleyici olduğu belirtilirken son dönemde doktorların maaşının asgari ücret düzeyine yaklaşmasının ise bardağı taşıran son damla olduğu ve bu durum karşısında doktorların yurt dışına daha iyi fırsatlar aramaya gittikleri ifade edildi.