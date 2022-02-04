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Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti? - Son Dakika

Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?

04.02.2022 08:46
Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?

İstanbul, Büyükçekmece'de boş arazi kazısından, dehşete düşüren iddialar çıktı. İddiaya göre kazıda aranan ceset, iki polis tarafından "gözaltına alındın" denerek yakalandı ve bazı şüphelilere teslim edildi.

İstanbul Büyükçekmece'de boş arazi kazısından, dehşete düşüren iddialar çıktı. Kazıda, 2015'te işlenen bir cinayetin şüphelisi olduğu iddia edilen Murat Kartal'ın cesedinin arandığı öne sürülüyor.

Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan ceset cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?

Yedi yıl önce Ömer Edip Fırat'ı (Baybaşin) öldürdüğü iddia edilen Kartal'ın, görevini kötüye kullanan 2 polis tarafından "gözaltına alındın" diyerek yakalandığı ve bazı şüphelilere teslim edildiği öne sürüldü.Soruşturmayı yürüten ekip, suça karışan meslektaşlarının ve eski bir milletvekilinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi yakalarken, 6 şüpheli tutuklandı.

Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan ceset cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Büyükçekmece 3 gün önce polis ekiplerince kepçe kullanılarak başlatılan kazı, büyük merak uyandırmıştı. Resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmazken, kazı alanında Murat Kartal'ın (39) cesedinin arandığı ortaya çıktı. Ceset arama sürecinin ise Kartal'ın 20 Ocak'ta kaybolmasıyla başladığı öğrenildi. İddiaya göre, Kartal'ın ailesi 26 Ocak'ta emniyete giderek kayıp başvurusu yaptı.

POLİS EVİNDEN ALDI, HASIMLARINA TESLİM ETTİ İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen çalışma başlattı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Murat Kartal'ın 2 kişi tarafından Maltepe'de alındığını bir adrese götürüldüğünü belirledi.

Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan ceset cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?

Araştırmada Kartal'ın bir araca bindiren şüphelilerin, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Ö. ve Fatih E. olduğu anlaşıldı. İki polisin şüpheliyi Şişli Çağlayan'da bazı kişilere teslim ettiği anlaşıldı. Konu memur suçlarına bakan Gasp Büro Amirliğine de bildirildi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ DAHİL 7 TUTUKLAMA

Olayla ilgili çok sayıda kamera izleyen ekipler, 7 şüpheli daha tespit etti. Şüpheliler, Mehmet Emin B., Yavuz Y., Habip B., Faysal G., Tahsin C, Hasan A., ve 21. Dönem DSP Milletvekili Abdüssamet T.gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Abdüssamet T. ve Tahsin C. serbest bırakılırken, aralarında polislerin de olduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan ceset cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?

Öldürüldüğü ve cesedi gömüldüğü iddiası üzerine cesedi aranan Murat Kartal'ın 2015'te Ömer Edip Fırat (Baybaşin) cinayetinin 2 şüphelisinden biri olduğu öğrenildi. Kartal'ın öldürülen Müteahhit Edip Fırat'ın kiracısı olduğu ve cinayete giden sürecin 1750 liralık bir fatura ile başladığı öğrenildi. İddiaya göre, Murat Kartal, fatura tartışması sebebiyle darp edildi. Ardından ise Ömer Edip Fırat öldürüldü. Gözaltına alınan Mehmet Emin B. ile Habip B'nin Ömer Edip Fırat'ın yakını olduğu iddia edildi. Ömer Edip Fırat'ın öldürülmeden bir kaç yıl önce Baybaşin olan soyadını değiştirdiği belirtildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Helikopter, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti? - Son Dakika


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08:46 Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?
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SON DAKİKA: Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti? - Son Dakika
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