Hemşin-Çamlıhemşin yolunda tarihi adım: İlk tünel ve köprü açıldı

16.05.2026 09:39
Rize’de Hemşin ile Çamlıhemşin arasındaki ulaşımı modernize edecek dev karayolu projesinin ilk etabı tamamlandı. 5 tünel ve 4 köprüden oluşan projede ilk tünel ve bağlantı köprüsü araç trafiğine açılırken, bölge ulaşımında güvenlik ve konforun artırılması hedefleniyor.

Rize’nin turizm potansiyeli yüksek ilçeleri Hemşin ile Çamlıhemşin arasında yapımı süren dev ulaşım projesinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Bölge halkının uzun süredir beklediği Hemşin Tüneli ve bağlantı köprüsü tamamlanarak araç trafiğine açıldı. 5 tünel ve 4 köprüden oluşan stratejik karayolu projesinin ilk etap çalışmalarının hizmete alınmasıyla birlikte iki ilçe arasındaki ulaşımda yeni bir dönemin başladığı belirtildi.

DAĞLARI DELEN DEV PROJEDE İLK ETAP HİZMETE GİRDİ

Hemşin-Çamlıhemşin karayolu projesi kapsamında inşa edilen ilk tünel ve bağlantı köprüsünün açılması, bölgede büyük memnuniyet oluşturdu. Özellikle dik virajlar ve zorlu yol şartları nedeniyle sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatan mevcut güzergâhın yerine modern ulaşım altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Projeyle birlikte seyahat süresinin kısaltılması, ulaşım güvenliğinin artırılması ve bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor. Yeni tünel ve köprü sistemi sayesinde sürücülerin daha konforlu bir yolculuk yapacağı belirtilirken, projenin tamamının hizmete girmesiyle birlikte ulaşım ağının çok daha modern bir yapıya kavuşacağı ifade edildi.

“FERHAT GİBİ DAĞLARI DELDİK”

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Halim Kazım Bekar, çalışmanın yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını, aynı zamanda bölge halkı için önemli bir kavuşma projesi olduğunu söyledi. Açılışı yapılan ilk etap hakkında bilgi veren Bekar, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bekar açıklamasında, “Hemşin-Çamlıhemşin karayolu kapsamında yapımı tamamlanan 5 tünel ve 4 köprüden oluşan projenin ilk tüneli ve ilk köprüsü bugün itibarıyla trafiğe açılmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bölge halkı da uzun süredir beklenen ulaşım yatırımının hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, yeni yolun özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sıkıntılarını büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

TURİZME VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Hemşin ile Çamlıhemşin arasında hayata geçirilen ulaşım yatırımının yalnızca trafik güvenliğini artırmakla kalmayacağı, aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli katkılar sunacağı belirtiliyor. Özellikle yaz sezonunda Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgedeki turizm merkezlerine yönelik yoğun araç trafiğinin yeni güzergâhla birlikte rahatlaması bekleniyor.

Modern yol standardı sayesinde yakıt tüketiminin azaltılması ve ulaşım süresinin kısalmasının hedeflendiği projede, turizm hareketliliğinin de artacağı ifade ediliyor. Yetkililer, projenin tamamen tamamlanmasının ardından Hemşin ile Çamlıhemşin arasındaki ulaşımın daha hızlı, güvenli ve sürdürülebilir hale geleceğini belirtiyor.

Haber: Yavuz Günay 

