Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

16 Şubat Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor- Pazarspor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak (Çamlıca)

15.15 Mardin Büyükşehir Başak- Görele Belediyespor (Mardin Artuklu)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

12.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Güneysu (Celal Atik)

16.00 Beşiktaş Aygaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

16 Şubat Pazar:

12.00 CIP Travel Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen)

19 Şubat Çarşamba:

15.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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