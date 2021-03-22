Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
12.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Yalıkavakspor (Elazığ Yakup Kılıç)
27 Mart Cumartesi:
13.00 Konyaaltı Belediyespor- Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Anadolu Üniversitesi- Aksaray Belediyespor (Porsuk)
15.00 Muratpaşa Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
Kaynak: AA
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