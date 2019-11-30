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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Kocaeli Atatürk Hakemler: Sami Özel, Benhür İrçel, Cemil Uygülİzmit Belediyespor: Talbert 10, Williams 22, Gizem Yavuz 16, Grigalauskyte 13, Gamze Takmaz 8, Özge Kavurmacıoğlu 7, Defne Melissa Paylar, Ezgi Manlacı 2, Cado 14, Melek YusufoğluGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 28,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kocaeli Atatürk


Hakemler: Sami Özel, Benhür İrçel, Cemil Uygül

İzmit Belediyespor: Talbert 10, Williams 22, Gizem Yavuz 16, Grigalauskyte 13, Gamze Takmaz 8, Özge Kavurmacıoğlu 7, Defne Melissa Paylar, Ezgi Manlacı 2, Cado 14, Melek Yusufoğlu

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 28, Gökşen Fitik 6, Coffey 10, Bentley 10, Feride Şevval Akalan 5, Melis Talay 2, Meltem Avcı, İlayda Güner 6, Marginean 12

1. Periyot: 20-19

Devre: 47-35

3. Periyot: 73-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında karşılaştığı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 92-79 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Çukurova, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:14 Kaynak: AA
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