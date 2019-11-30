Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında karşılaştığı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 92-79 mağlup etti.

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İstanbul, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı