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Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu değerlendirdi - Son Dakika

Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu değerlendirdi

31.05.2021 18:17

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in son 2 sezonda yaptığı yatırımlar ve elde ettiği istikrarla kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdiğini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in son 2 sezonda yaptığı yatırımlar ve elde ettiği istikrarla kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdiğini söyledi.

Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'in başarısından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Anadolu Efes, yaptığı yatırımlar sonucunda yakaladığı çıkışı sürdürerek kupayı ülkemize kazandırdı." dedi.

Federasyon olarak kulüplerle her zaman istişare içinde olduklarına dikkati çeken Türkoğlu, "Kulüplerimiz Avrupa'da bizi temsil ettiği zaman onlarla gurur duyan, bunu her zaman dile getiren bir yönetimiz. (Kulüplerin başarısında) Federasyonların hiçbir zaman bundan pay çıkarmaması gerektiğine inanan biriyim. Bunlar tamamen kulüplerin bireysel yaptığı yatırımlar sonucunda elde ettikleri başarılardır." diye konuştu.

Son 5 yılda Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yaptığı yatırımlar sonucunda geri dönüşleri almaya başladıklarını kaydeden Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kupa Fenerbahçe ile gelmiş oldu. Daha sonra Anadolu Efes yaptığı yatırımlar sonucunda bu sene kupayı ülkemize kazandırdı. Başta Tuncay Bey ve ailesini, daha sonra Alper Yılmaz ile Ergin hocayı canıgönülden kutlamak istiyorum. Bu kadroyu kurabilmek, tutabilmek ve aynı basketbolu oynatabilmek gerçekten çok önemliydi. O yüzden böyle bir gururu yaşattıkları için hepsini canıgönülden kutluyoruz."

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın da Avrupa Ligi'ni kazanan ilk Türk antrenör olduğunun hatırlatılması üzerine Türkoğlu, "Ergin hocamız kariyerine bir kupa daha kazandırdı diyebiliriz. Beşiktaş'ta kupalar kazandırdı, daha sonra Galatasaray'a Avrupa Kupası kazandırdı. Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Bu anlamda kendisini kutlamak gerekiyor. Her geçen gün kendisini geliştiren ve bu anlamda Avrupa'nın sayılı koçları arasına giren biri olduğunu söyleyebiliriz. Ergin hoca son 2 senedir çok keyifli basketbol oynatıyordu ve bunun sonucunda kupayı kazandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın Anadolu Efes formasıyla gösterdiği performansa da değinen Türkoğlu, "Gerçekten ülkemizi bir Türk olarak gururlandırdı. Sonuçta Türk oyuncular arasında en fazla süre alan arkadaşımız oldu. Bu şansı iyi değerlendirdi. Gerek yarı final gerek finalde bizi gururlandıracak performans sergiledi. İnşallah bu performansının aynısını milli takıma dahil olduğunda gösterir. Bizim için değerli oyuncu. Ağabeyleri olarak bu genç kardeşlerimizin performansını görünce gururlanmaktan başka süreç yaşamıyoruz, hepimiz mutlu oluyoruz. Kupayı ilk kez Türk antrenörün alması, Türk oyuncunun böyle performans göstermesi bizi gururlandırıyor. İnşallah yatırımlar devam eder ve başarılar her geçen gün artar." ifadelerini kullandı.

Milli takımlar

Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak kadın milli takımıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele edecek erkek milli takımının son durumunu değerlendiren Türkoğlu, şunları söyledi:

"İki milli takımdan farklı beklentilerimiz var. Kadınlarımız jenerasyon değişikliğinde büyük bir başarı göstererek Avrupa Şampiyonası hakkı elde etti. Gerek kadınlarımız gerek erkeklerimiz milli takımın milli formanın ne anlama geldiğini biliyor. Kadınlarımız Avrupa Şampiyonası'nda milli takımı en iyi şekilde temsil edecektir. Erkeklerin mücadelesinin biraz daha farklı ve biraz daha heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz. Önemli bir fırsat var. Daha önce kadınlarımızın olimpiyatlara gitme başarısı vardı. Kanada'da düzenlenecek elemelerden birinci olarak olimpiyata gitme başarısı kazanırsak sanırım Türk basketbolu adına en büyük başarı olacaktır."

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ve ekibinin çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Türkoğlu, "Eksik oyuncuların dahil olacağını düşünürsek güzel süreç olacaktır. Sakatlık olmadan, tam takım halinde, NBA'deki arkadaşların da gelmesiyle güzel takım olacağımızı düşünüyorum. Güzel sonuç elde edersek sanırım 2021'i çok anlamlı süreçlerle tamamlamış oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu değerlendirdi
Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu değerlendirdi
Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu değerlendirdi
Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu değerlendirdi

Türk Hava Yolları, Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu değerlendirdi - Son Dakika Spor


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