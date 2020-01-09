Hidayet Türkoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hidayet Türkoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Hidayet Türkoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Hidayet Türkoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın da bulunduğu ve Milli Savunma Bakanlığının Ankara'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen görüşmede Türkoğlu ile Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olabilmek adına hayata geçirilebilecek spor projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Hidayet Türkoğlu, Hulusi Akar'a isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim ederken; Akar'ı A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, 21 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda Hollanda ile oynayacağı mücadeleyi izlemeye davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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