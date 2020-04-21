Hindistan'da Covid-19 karantinası nedeniyle hava kirliliği gözle görülür şekilde azaldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Hindistan'da Covid-19 karantinası nedeniyle hava kirliliği gözle görülür şekilde azaldı - Son Dakika

Hindistan'da Covid-19 karantinası nedeniyle hava kirliliği gözle görülür şekilde azaldı

38 dakika önce

Hindistan koronavirüsün yayılmasını engellemek için geçen ay tüm ulaşım sistemlerini kapattığından beri havası temizlendi ve kirli şehirlerindeki gökyüzü açık maviye döndü.

Hindistan'da Covid-19 karantinası nedeniyle hava kirliliği gözle görülür şekilde azaldı, System.String[]

Hindistan koronavirüsün yayılmasını engellemek için geçen ay tüm ulaşım sistemlerini kapattığından beri havası temizlendi ve kirli şehirlerindeki gökyüzü açık maviye döndü.

Hava kirliliğinde azalma miktarı daha önce görülmemiş sınırlara ulaştığından insanlar temiz, açık havanın fotoğraflarını paylaştı. Yıllarca dumanla kaplı Himalaya zirveleri bile görünür oldu.

Delhi'den bir vatandaşın bulunduğu çevrimiçi mesajlaşma grubunda, genellikle dünyanın en kirli havası unvanını taşıyan şehrin, bu sefer Alp Dağları gibi temiz havası kutlandı. Siyasetçi ve yazar Shashi Tharoor şöyle yazdı: " Mavi gökyüzü ve temiz hava solumanın mutluluğu hayatlarımızın geri kalanıyla ne yapacağımıza dair bir gösterge sağlıyor."

Altı aydan daha kısa zaman önce Delhi nefes almak için çırpınıyordu. Yetkililer hava kalitesinin 'dayanılamaz sınırlara' ulaştığını söyledi. Okullar kapatıldı, uçuşlar ertelendi ve insanlardan maske takıp, kirli alanlardan uzak durmaları ve kapı pencereleri kapalı tutmaları söylendi.

Delhi ve 13 diğer Hint şehri 'Dünya'nın en kirli 20 şehri' listesinde bulunuyor. Her yıl milyonlarca Hintlinin hava kirliliğinden doğan hastalıklar nedeniyle öldükleri tahmin ediliyor.

Sanayi dumanı, taşıt emisyonu, atık yakımı ve tarım ürünü atığı ve inşaat tozları ana nedenler arasında.





Kentlerde yaşayan Hintliler evlerinin içinden gökyüzüne bakıp temiz hava alırken, araştırmacılar şimdi 3 Mayıs'a kadar uzatılan karantinanın ülke genelinde hava kirliliğini nasıl etkilediğine dair verileri izlemek için işe koyuldu.

Veriler de olumlu yönde

"Bu, hava kirliliği seviyelerinin olağanüstü bir gelişmeye nasıl tepki verdiğine yakından bakmamız için eşi görülmemiş bir fırsattı" diyor Urban Emission yöneticisi Sarath Guttikunda.

Federal kirlilik kontrol yetkilileri 85 şehirde hızla artan hava kalitesi gelişmesi kaydetti.

Dr.Guttikunda ve araştırmacıları Hindistan'ın dört bir yanındaki 100 tek hava kalitesi izleme istasyonu tarafından açıklanan verilere baktı. 20 milyondan fazla insanın yaşadığı başkent Delhi'ye ve kırsal kesimlerine odaklanmaya karar verdiler. Geçen kış hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenlik sınırını 20 katı kere aştılar.

Delhi'nin kirli havasının en ölümcül kısmı ise küçük fakat önemli parçası ise PM 2.5 adlı solunum ve kardiyovasküler hastalıkların olasılığını arttıran partiküler madde. Öncelikli olarak ateş, otomobil veya elektrik santrallerindeki patlamalarla meydana gelir.

Urban Emissions, Delhi'de bulunan PM 2.5'in seviyesinin metreküp başına 20 mikrograma düştüğünü bunun da 20 günlük ortalamasının 35 olduğu bulundu.

Bunu bağlama almak adına, 2017-2019 yılları arasında, başkentteki aylık PM 2,5 aylık ortalaması dört kat daha yüksekti. (Ulusal standart 40 olarak belirlenmiştir ve DSÖ'nün yıllık ortalama kılavuzu metreküp başına sadece 10 mikrogramdır.)





Dr.Guttikunda'nın bana söylediğine göre "35 yerel emisyonların sınırlı olduğu ortalama en düşük PM2.5 ise, kirliliğin en az %70'inin yerel olarak üretildiği anlamına gelir."

Çalışmaları ayrıca PM 10'da esas olarak yol ve inşaat tozu ve esas olarak araç emisyonlarından kaynaklanan azot dioksitin belirgin bir düşüşünü ve araçların yaklaşık %90'ının yoldan çıktığını keşfetti.

Karantina döneminde hava kirliliği seviyesini takip eden Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nden Sunil Dahiya "Güncel kriz bize açık gökyüzünün ve solunabilir havanın fosil yakıt kullanımını azaltmak için alınan somut eylemlerle ulaşılabileceğini gösterdi."

Politika değişikliği olur mu?

Fakat bu istek değişecek mi? Sonuçta kentsel Hintlilerin ve medyanın ölümcül kış kirliliği sırasında yarattığı panik ve zulüm her yıl yaz sıcağında ve muson yağmurları ve kuraklık endişeleriyle kayboluyor.

"Henüz temiz hava için demokratik bir talep yok." diyor Arunabha Ghosh. Kendisi iklim, düşünce kuruluşu olan Enerji, Çevre ve Su Konseyi İcra Kurulu Başkanı. Havayı temizleme talimatları neredeyse her zaman mahkemelerden gelir ve Sivil Toplum Kuruluşlarının savunmalarına cevap verir.

Yine de Dr. Ghosh umuyor ki "Mavi gökyüzü ve temiz hava Hindistan'da demokratik bir talep oluşması için tetikleyici etken olur."

Krizler çoğunlukla hayat değiştirici reformları başlatır. Dört gün süren ve Londra'yı etkisi altına alan 1952 yılındaki yoğun sis ve dumanlı yakıtların kullanımını azaltmak için binlerce kişiyi öldüren Temiz Hava Yasası'nı geçti.

Çin 2008 yılında Pekin Olimpiyatları, Şanghay'daki Dünya Fuarı ve 2010'da Guangzhou Asya Oyunları gibi uluslararası etkinliklerine ev sahipliği yapmadan önce havasını birkaç kez temizlemeye çalıştı.

Fakat çoğu 2014'te Pekin'de yer alan Apec (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu) buluşmasının bir dönüm noktası olduğuna inandı. Pekin üzerindeki nadir mavi gökyüzü Apec mavisi deyimini doğurdu. Havasını temizlemek için acele eden Çin geniş kapsamlı önlemler tanıttı. Gelecek dört yıl içinde büyük şehirlerde hava kirliliğinin %32 oranında düşmesiyle sonuçlandı.

Salgın hastalık yayılımını engellemek için getirilen karantina, milyonların hayatını tehdit eden hastalık olasılıklarını ve benzer politika değişikliklerini tetikleyebilir mi?

Milyonlarca insanın yıllar içinde ilk kez temiz hava aldıkları için, insanlardan vardiyalı olarak evden çalışmalarını isteyerek yoldaki trafiği azaltmada bir değişime gidebilir mi? (Fukuşima nükleer santralinin kaybedilmesinden sonra enerji sıkıntısı çeken Japonya, işyerlerindeki klimayı azaltmak ve ofis çalışanlarından takım elbiselerini atmalarını isteyerek karbon emisyonlarını azaltmak için bir Cool Biz kampanyası başlattı.)





Veya Hindistan, ekonominin başlatılmasına yeşil endüstrilere yardımcı olmak için kaçınılmaz bir teşvikten gelen paranın bir kısmını kullanabilir mi? Yenilenebilir enerji uzmanları, kömürden daha fazla istihdam yarattığını söylüyor: Hindistan güneş ve rüzgar enerjisi firmalarında zaten 100.000'e yakın iş yarattı.

Ülke, petrol fiyatlarındaki - çoğu ithal olan Hindistan petrolünün - düşüşle, çok ihtiyaç duyulan emisyon kontrol ekipmanı kurmak için kirleten fabrikalara indirim sağlamak için kullanabilir mi?

Dr.Ghosh "Salgından ekonomik olarak iyileşmeden dersler çıkarmamız lazım. Büyüme, iş imkanı ve sürdürülebilir bir gelişmeye ihtiyacımız var." diyor. Havayı temizlemek bunun anahtarı olabilir. Uzun süredir Hindistan ve Hintliler temiz hava alma haklarını yok saydılar.

"Dahası, Çin dört buçuk yıl içinde hava kirliliğini% 32 oranında azaltabilirse, Hindistan neden Bağımsızlık yıldönümümüz olan 2027 yılına kadar 80 şehirde kirliliği %80 azaltmak için söz vermiyor?" diye sordu Dr.Ghosh.

Bu şu an sorulması gereken güzel bir soru.





Hindistan, Delhi, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:25 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti Antalya'da Alman vatandaşı kadın evinde ölü bulundu Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Eşinin şiddet yüzünden terk ettiği baba, 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü Cani baba 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor         
22:59
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 23:04:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da Covid-19 karantinası nedeniyle hava kirliliği gözle görülür şekilde azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]