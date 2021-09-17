Hindistan, uluslararası toplumu Afganistan'ın terörizm için kullanılmamasını sağlamaya çağırdı - Son Dakika

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afganistan'daki yönetim değişikliğinin "kapsayıcı olmadığını" ve "müzakeresiz" yapıldığını belirterek, "Dünya topluluğu, Kabil'deki yeni düzeni tanıma konusunda toplu olarak karar vermelidir." dedi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Şangay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Modi, Afganistan topraklarından kaynaklanan herhangi bir terörizme karşı koymak için ŞİÖ üyelerine teröre karşı sıfır tolerans ilkesine dayalı "katı ve ortak normlar" geliştirme çağrısında bulundu.

Bu normların, sınır ötesi terörü ve terörün finansmanını önlemek için bir davranış kuralları ve bunların uygulanması için bir sistem içermesi gerektiğini aktaran Modi, Afganistan'daki gelişmelerin, artan radikalleşmenin barış ve güvenlik üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere bölgenin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne serdiğini kaydetti.

Modi, "Kabil'de uygulamaya konulan yeni sistem", "Afganistan'da istikrarsızlığın devam etmesi durumunda terörist ve aşırılıkçı ideolojilerin yayılması", "kontrolsüz uyuşturucu akışı, yas adışı silah ve insan kaçakçılığı olasılığı" ve "savaşın parçaladığı ülkedeki ciddi insani kriz" konularının Afganistan'daki bölgesel iş birliğinin odak noktası olması gerektiğini belirtti.

Afganistan'daki iktidar değişikliğinin kapsayıcı olmadığını ve müzakere olmadan gerçekleştiğini ifade eden Modi, bunun "yeni sistemin kabul edilebilirliği hakkında soru işaretleri doğurduğu"nun altını çizerek, "Kadınlar ve azınlıklar da dahil olmak üzere Afgan toplumunun tüm kesimlerinin temsil edilmesi önemli." diye konuştu.

Modi, "Bu nedenle, uluslararası toplumun yeni sistemin tanınması konusunda düşünceli ve kolektif bir şekilde karar vermesi esastır. Hindistan bu konuda BM'nin merkezi rolünü destekliyor." açıklamasını yaptı.

"Hindistan, Afgan dostlarımıza gıda ve ilaç sağlamaya hazır"

Afganistan'da devam eden "istikrarsızlık ve köktenciliğin" dünya çapında terörist ve aşırılıkçı ideolojilerin yayılmasına yol açacağı ve "diğer aşırı grupların şiddet yoluyla güç aramaya teşvik edilebileceği" konusunda uyarıda bulunan Modi, şunları kaydetti:

"Afgan topraklarının hiçbir ülkede terörü yaymak için kullanılmamasını sağlamak adına tüm ülkeler birlikte çalışmalı. İnsani yardımın ciddi bir insani krizle karşı karşıya olan Afganistan'a ulaşmasını sağlamak için de tüm ülkeler birlikte çalışmalı. İnsanlar, finansal ve ticari akışların kesintiye uğraması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda. Hindistan, Afgan dostlarımıza gıda ve ilaç sağlamaya hazır."

Modi ayrıca radikalleşme ve aşırılıkla mücadele için grubun ortak bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğinin altını çizerek, üye ülkelerdeki ılımlı, hoşgörülü ve kapsayıcı İslami kurumlar arasında bir ağ geliştirme çağrısında bulundu.

ŞİÖ'nün 20'nci yıldönümünün, geleceği hakkında düşünmek için uygun bir fırsat olduğunu vurgulayan Modi, "Bu bölgedeki en büyük zorlukların barış, güvenlik ve güven eksikliği ile ilgili olduğuna ve bu sorunların temel nedeninin artan radikalleşme olduğuna inanıyorum. Afganistan'daki son gelişmeler bu zorluğu daha belirgin hale getirdi. ŞİÖ bu konuda inisiyatif almalı." dedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğinde, başkent Duşanbe'de düzenlenen toplantıda; Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı İmran Han, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yer aldı.

Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise çevrim içi katıldı.