Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Nefes Kesen Operasyonla Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Nefes Kesen Operasyonla Yakalandı

19 dakika önce

ANKARA'da, gece yarısı hırsızlık yapmak için sıhhi tesisat firması deposuna giren 3 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsızlık Şüphelileri Nefes Kesen Operasyonla Yakalandı, System.String[]
ANKARA'da, gece yarısı hırsızlık yapmak için sıhhi tesisat firması deposuna giren 3 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anını DHA görüntüledi.

Olay, gece yarısı Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Samanyolu Caddesi'nde meydana geldi.  Mahalle sakinleri, caddede etrafı demir korkuluklarla çevrili sıhhi tesisat firmasına ait depoya korkulukları tırmanarak giren 3 kişiyi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi, olay yerine sevk edildi. Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile devriye görevindeki gece bekçileri, deponun etrafını sardı. Şüphelilerin içeride olduğunu belirleyen polisler, korkulukları tırmanarak depoya girdi. İçeride el fenerleri ile arama yapan polisler, şüphelilerden  Serkan Y. ve Ramazan T.'yi tezgahın altında saklanırken buldu. 2 şüpheli, kelepçelenip gözaltına alındı. Depoda yapılan detaylı arama sonucunda 3'üncü şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
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