Hırvatistan'da Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye'den 3 öğrenci dereceye girdi

Hırvatistan'da düzenlenen 28'inci Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye'den 3 öğrenci dereceye girdi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 40 ülkeden 55 yarışmacının katılımıyla 28'inci Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.
Yarışmada "Güzel okuma" dalında, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Ali Sarıtürk ikinci, "Hafızlık" dalında İstanbul İTO Marmara İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Esed Can beşinci, Amasya Büyükağa Kur'an Kursundan İlyas Onat ise sekizinci oldu.
Yarışma jürisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de yer aldı.
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