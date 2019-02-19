Son Dakika Haberleri: Hızlı Olduğu İddia Edilen Otomobil Park Halindeki Otomobile Çarparak Durabildi

Hızlı Olduğu İddia Edilen Otomobil Park Halindeki Otomobile Çarparak Durabildi

10 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Hızlı Olduğu İddia Edilen Otomobil Park Halindeki Otomobile Çarparak Durabildi, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada park halindeki beş otomobil de hasar gördü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Smyrna Meydanı yakınında meydana geldi. M.Ç.Ç.'nin idaresindeki hızlı olduğu iddia edilen 35 GE 0399 plakalı otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce park halindeki 34 RU 8438 plakalı otomobile daha sonra bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle park halinde bulunan beş otomobil hasar görürdü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Ç.Ç. aracından inerek olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu konumunda bulunan ve kazada yaralanan K.K. ile İ.K.'yi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, İ.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:35 Kaynak: İHA

İzmir, Bayraklı, 3. Sayfa
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