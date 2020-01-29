'Hizmetçiler' Yakında Kanal D'de başlıyor... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hizmetçiler' Yakında Kanal D'de başlıyor... - Son Dakika

'Hizmetçiler' Yakında Kanal D'de başlıyor...

14 dakika önce

İlk defa Meksika'da "Ellas son La Alegria Del Hogar" adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi; Türkiye'de "Hizmetçiler" adıyla çok yakında Kanal D'de.

'Hizmetçiler' Yakında Kanal D'de başlıyor..., System.String[]

"Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!"

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay'ın üstlendiği Hizmetçiler'in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Aynı format Amerika'da da Devious Maid's adı ile yayınlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

Senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen'in kaleme aldığı Hizmetçiler, yakında Kanal D'de…

Amerika Birleşik Devletleri, Yönetmen, Kanal D, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:08 Kaynak: Bültenler
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