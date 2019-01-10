Son Dakika Haberleri: Hocalarıma Göstermek İçin Çektim" Dedi Serbest Kaldı

Hocalarıma Göstermek İçin Çektim" Dedi Serbest Kaldı

1 saat önce

Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - İZMİR'de meme muayenesi sırasında hastalarının görüntülerini çeken doktor E.B.Ç'nin ifadesinde, "Görüntüleri hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi.

Hocalarıma Göstermek İçin Çektim
Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - İZMİR'de meme muayenesi sırasında hastalarının görüntülerini çeken doktor E.B.Ç'nin ifadesinde, "Görüntüleri hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi.

ONLARCA KADINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meme muayenesi sırasında bir doktor tarafından çekilen onlarca kadına ait görüntülerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma sürüyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından görüntüleri çeken doktor E.B.Ç, gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen doktor, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan E.B.Ç'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

E.B.Ç.'nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği öğrenildi. Görüntüleri neden çektiği sorusuna ise E.B.Ç.'nin, "Hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi.

POLİS MUAYENE LİSTESİNDEN KADINLARA ULAŞACAK

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Polisin hastaneden, doktorun muayene ettiği hastalardan görüntüleri yayınlananlara ulaşmak için kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktorun ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda el konulan 3 hardisk ve 2 telefon da incelemeye alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:10 Kaynak: DHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, DHA, İstanbul, İzmir, Güncel
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