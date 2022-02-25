Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı - Son Dakika
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Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı

25.02.2022 19:07
Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılında Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılında Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ile Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince, Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma programına, Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda ilgili katıldı.

Hocalı Soykırım'ı üzerine çeşitli sunumların yapıldığı programda, Azerbaycanlı sanatçı Şirzat Pirallah, okuduğu "Hocalı'ya İddiham" şiiriyle salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ermenistan'ın, işgalin yanı sıra sivil halkı da vahşice katlettiğini söyledi.

Ermenilerin kendilerine soykırım uygulandığı yönünde asılsız iddialarda bulunduğunu belirten Guliyev, şunları kaydetti:

"Araştırmalara baktığımızda bu bölgede, Azerbaycan'da soykırım bizlere yapılmıştır. Iğdır'da, Kars'ta, Ağrı'da, Erzurum'da açılan toplu mezarlar bunların bariz göstergesidir. En son 1992'de, yani geçtiğimiz çok yakın bir tarihte modern dünyanın, dünyaya demokrasi dersi verenlerin gözü önünde Hocalı'da soykırım yapılmıştır. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi işgal edildi, Birleşmiş Milletler teşkilatının güvenlik konseyi yıllarca sessiz kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın demir yumruğuyla Azerbaycan ordusu, canımız, dostumuz Türkiye'nin manevi desteğiyle topraklar işgalden kurtarıldı."

-"Hocalı Katliamı insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçtur"

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar da sadece Azerbaycan tarihinin değil insanlık tarihinin en kanlı olaylarından birinin Hocalı Soykırımı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Uluslararası hukuk açısından en büyük insanlık suçu olarak kabul edilen soykırımı tanımlayan, 1948 tarihli, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin her maddesine göre Hocalı'da yaşananlar bir soykırımdır. Batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın görmezden geldiği bu olay, Türk Dünyası'nda tam olarak bilinmemektedir. Türkler, dünya milletleri arasında tarihi en temiz olan ve tarihiyle en fazla onur duyması gereken millettir. Hocalı Katliamı insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçtur."

Etkinlik, Azerbaycan Milletvekili Eziz Elekberi, Dr. Cavit Mövsimli, Doç. Dr. Yaşar Kop, Doç. Dr. Arzu Abdulyev ve Arslantürk Akyıldız'ın sunumlarının ardından son buldu.

Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı
Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı
Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı
Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı - Son Dakika


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