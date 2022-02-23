Hocalı Katliamı şehitlerini zirvede anan dağcılara Nahçıvan'da teşekkür belgesi - Son Dakika
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Hocalı Katliamı şehitlerini zirvede anan dağcılara Nahçıvan'da teşekkür belgesi

23.02.2022 14:03
Hocalı Katliamı şehitlerini zirvede anan dağcılara Nahçıvan'da teşekkür belgesi

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılı nedeniyle Nahçıvan'daki Haça Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcılara plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılı nedeniyle Nahçıvan'daki Haça Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcılara plaket ve teşekkür belgesi verildi.

ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün organizasyonunda Türkiye'den 24, Azerbaycan'dan 7 olmak üzere 31 dağcı, şehitleri anmak için Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'den alıp zirvede açtıkları iki ülke bayraklarını, ziyaret ettikleri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Türkiye Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'a verdi.

Başkonsoloslukta Kiraz ile bir süre görüşen dağcılar, daha sonra katliamın 30. yılı dolayısıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hava ve Ekstrem Sporlar Federasyonun düzenlediği anma etkinliğine katıldı.

Etkinlikte federasyon başkanı Mayis Aliyev, dağcılara teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Mayis Aliyev, Hocalı şehitlerini anmak için tırmanış yapan dağcılara teşekkür etti.

Soykırım neticesinde 613 kişinin işkenceler ve zulümle öldüğünü ifade eden Aliyev, şöyle konuştu:

"Bu yüreğimizi yakan katliamda şehit olanların 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i ise yaşlıydı ve yine 1275 kişi esir edilmiştir. O esirlerimiz günlerce işkence görmüşlerdir. Çok acıdır ki bu esirlerin hala 150'sinden bir haber alınamıyor. Bütün bunların hepsi Ermeni vahşiliğin bir göstergesidir. Bu bütün dünyaya anlatılması gereken bir hadisedir. Ermeniler kendilerini hep tarihte mazlum göstererek Türk'e düşman kesilmiş, bunun yaparken de o hain emellerini yerine getirmiştir."

Aliyev, bu tür etkinliklerin bölgede yaşanan olayları dünyaya aktarmak için önemli olduğunu belirterek, "Bu tırmanışlar da bizim birliğimizin bir ifadesidir. Bu etkinlik artık bizim ortak etkinliğimiz olacaktır." dedi.

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Toros Dağları, Nuru Guliyev, Azerbaycan, Nahçıvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hocalı Katliamı şehitlerini zirvede anan dağcılara Nahçıvan'da teşekkür belgesi - Son Dakika


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