Hocalı Katliamında Yaşamını Yitirenler ERÜ'de Anıldı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından Hocalı soykırımında yaşamını yitirenler anısına konferans düzenlendi.



Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Prof. Dr. Recai Kılıç, Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



İstiklal Marşımız ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Alihan Muharremli etkinliğin düzenlemesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova da konuşmasında 28. yıl önce Hocalı'da yaşanan olayları anlattı.



Nesibova,"Tarihte görüldüğü gibi Türkiye ve Azerbaycan'ın bulunduğu coğrafya acılar ile yoğrulmuş bir coğrafyadır. Bu acıların en büyüğü ve en dehşetlisi Hocalı Soykırımıdır" dedi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında Hocalı'da yaşananların büyük bir acı olduğunu söyledi.



Rektör Çalış, "Azerbaycan ve Türkiye iki ayrı ülke değildir. Bizler kardeşiz. Türkiye'nin ayağına iğne batsa, Azerbaycan'ın canı acır. Azerbaycan'ın ayağına iğne batsa Türkiye'nin canı acır. Bunu tüm dünyanın bilmesi gerekir. Ülkelerin büyük ve zengin olması gerekiyor. Bu zulümlere karşı gelebilmek ve bir daha yaşanmaması için Azerbaycan ve Türkiye birlikte el ele vererek, bölgede ve dünyada hak ettiğimiz en üst düzeye çıkmak zorundayız" diye konuştu.



Konuşmalarından ardından Prof. Dr. Hava Selçuk ve Öğr. Gör. Aslı Aliyeva, "Hocalı Soykırımı" konulu konferans verdi. - KAYSERİ