Hollanda'da Değirmenler Türkiye İçin Dönecek

Yel değirmenleriyle ünlü Hollanda 'nın Utrecht şehrinde bu yıl kapılarını 49'uncu kez açan turizm fuarı Vakantiebeurs, profesyonellere yönelik yoğun iş görüşmelerine sahne oldu. 2'nci gün halka açılan fuarda uzun kuyruklar oluştu. Geçen yıllara göre ciddi şekilde ilginin artması turizmcileri sevindirdi. Fuarda Alanya 'yı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ile ALTİD ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, temsil etti.Hollandalılar ortalama 8 gece konaklıyorTürkiye'nin 650 metrekarelik alanda 30 özel işletme ve sektör kuruluşu ile katılım sağladığını söyleyen Dahaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da fuara katılarak bir resepsiyon verdiğini söyledi. 17 milyon 200 bin nüfuslu Hollanda'da 2018 yılında tatile para harcayan kesim yüzde 83 olduğunu ve bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 19,8 milyar euro para harcandığını hatırlatan Dahaoğlu, Hollandalı misafirlerin geceleme ortalaması ise 8,1 olarak olduğunu söyledi. Dahaoğlu, Corendon Touristic sahiplerinden Atilay Uslu ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Corendon'un kötü giden yıllarda her şeye rağmen uçaklarını iptal etmediğini ve ısrarla Türkiye pazarına destek verdiklerini söyleyen Dahaoğlu, 2017 yılından itibaren tekrar yükselişe geçtiklerini söyledi. Dahaoğlu, "Corendon Touristic 2018 yılında Hollanda'dan tüm destinasyonlara yönelik 740 bin kişiye tatil sattı ve bunun 290 bini Türkiye'yi tercih etti, yüksek sezonda sadece Antalya 'ya günde 7-8 uçuş yaptı. Şu an için rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 38 artış görünüyor ve yıl sonunda hedeflerini yüzde 15 artış olarak belirlediler" dedi.Amsterdam-Alanya uçuşu için çalışıyoruzCorendon'un 2019 yılı için filosunu arttırarak 24 uçak kapasitesine çıktığını ve bunun 4 tanesinin yeni Max serisi olduğunu söyleyen Dahaoğlu, "Max serisi Boeing tarafından üretiliyor ve bu seri Türkiye'de ilk kez Corendon firmasıyla kullanıldı. Halen Eindhoven 'dan Gazipaşa Alanya Havalimanı (GZP) seferleri var fakat Amsterdam'dan da uçabilmek için çalışmalar yapıyorlar. " diye konuştu. Thomas Cook yüzde 30 artış hedefliyorThomas Cook Hollanda Genel Müdürü Carola Hoekstra ise satışlarda şu an için geçen yılla aynı sayılarda gittiklerini, 2018 yılında Antalya için 26 bin kişiye tatil sattıklarını fakat 2019 planlamalarında yüzde 30'luk artış hedeflediklerini belirtti.Sunweb'de artış sürüyorPazarın dinamiklerinden Sunweb tarafından yapılan açıklamada ise Antalya'da geçen yıl 25 bin kişinin kendileriyle tatile gittiğini şu an için satışlarının iyi olduğunu, geçen yıl bugün ile kıyaslandığında yüzde 60 oranında bir artış yakaladıklarını bilgisi paylaşıldı.Hedef Antalya'da büyümekTui Kontrat Müdürü Göksal Kaynak, zor yılların ardından yeni yeni toparlanma sürecine girdiklerini, satışların henüz beklentinin altında olduğunu ve önümüzdeki aylarda toparlanacağını umduğunu söyledi. Hedeflerinin Antalya destinasyonunda büyümek olduğunu ifade eden Kaynak, Amsterdam'dan GZP uçuşlarının bu sene de devam edeceğini dile getirdi. İspanya ve Yunanistan düşüşteAlanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu tüm operatörler ile yapılan görüşmeler sonrası ortaya çıkan manzaranın herhangi bir olumsuz durum olmaması halinde Türkiye trendinin yükseldiği, devler ligine çıktığı, İspanya ve Yunanistan'da düşüşler yaşandığı, Türkiye ve Mısır 'da ise satışların arttığı şeklinde oluştuğunu söyledi.Antalya hedefi 500 bin yolcuAntalya Havalimanı'nı kullanan yolcu sayılarına bakıldığında 2014 yılında 489 bin 820, 2015 yılında 434 bin 842, 2016 yılında 306 bin 280, 2017 yılında 257 bin 546 olduğunu söyleyen Dahaoğlu şöyle devam etti: "2018'de önemli bir yükselişle 374 bin 237 sayısına ulaşıldığı görülüyor. Bu yıl ise en az yüzde 30 artarak 500 bin sayısına ulaşılacağı tahmin ediliyor. 2018 yılında Hollanda'dan GZP'ye taşınan yolcu sayısı 33 bin 105 kişi olurken 2019'da 40 bin yolcu hedefleniyor. Bir önemli haber de Transavia Havayolları'ndan geldi. Yetkililer, 2019 yılı için yüzde 21 artışla uçuş planı yolladıklarını duyurdular." - ANTALYA