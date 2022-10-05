Hollanda hükümetine "çiftlikleri satın alması" tavsiye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda hükümetine "çiftlikleri satın alması" tavsiye edildi

05.10.2022 16:55
Hollanda hükümetine "çiftlikleri satın alması" tavsiye edildi

Hollanda'da hükümet yetkilileriyle çiftçiler arasında arabuluculuk yapan eski milletvekili Johan Remkes, müzakerelere ilişkin ilk raporunda hükümetin 500 ila 600 arasında çiftliği satın alıp kapatması tavsiyesinde bulundu.

Hollanda'da hükümet yetkilileriyle çiftçiler arasında arabuluculuk yapan eski milletvekili Johan Remkes, müzakerelere ilişkin ilk raporunda hükümetin 500 ila 600 arasında çiftliği satın alıp kapatması tavsiyesinde bulundu.

Hollanda'da hükümet yetkilileriyle çiftçi temsilcileri arasındaki azot emisyonunu azaltma politikaları müzakerelerinin arabulucusu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Remkes, görüşmelere ilişkin ilk raporunu açıkladı.

Remkes, azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedeflere ulaşılması için emisyonu en fazla olan ilk 500-600 dolayındaki çiftliğin bir yılda Hollanda hükümetince satın alınarak kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Raporda, bu rakamın Hollanda'da çiftçilikle uğraşanların yüzde 1'ine tekabül ettiğini aktaran Remkes, azot emisyonunun bir an evvel azaltılması gerektiğini vurguladı.

Remkes, 58 sayfalık raporun bir "hareket planı değil fikir dizisi"nden ibaret olduğunu belirtti.

Hedeflere ulaşılamaması durumunda Hollanda'nın kilitleneceğine dikkati çeken Remkes, ev, çiftlik ve yol yapımı için lisans verilmesinin hukuken mümkün olmayacağını ifade etti.

Remkes, "Rapordakileri içim parçalanarak yazdım fakat başka bir yol göremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçiler rapora tepkili

Çiftçiler, raporun açıklandığı sırada, hükümet binasının önüne getirdikleri iki traktörle gösteri yaptı.

Ülkedeki çiftçi derneklerinden Çiftçi Savunma Gücünün (FDF) lideri Mark van den Oever, çiftliklerin zorla satın alınarak kapatılmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Yerel medyadaki haberlerde, çiftçilerin yeniden protestoya gidebileceği belirtildi.

Binlerce çiftliğin kapanması öngörülüyor

Hollanda'da, temmuzdan bu yana hükümetin azot emisyonu politikalarını protesto eden çiftçiler, yolları kapatmış, gıda merkezlerinin önlerini tıkamış ve yollara tezek ve saman dökmüştü.

Büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle hükümetin inek sayısını azaltma kararına karşı çıkan çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50, bazı bölgelerinde ise yüzde 70 ve 95 azaltma hedefi koymuştu.

Hollanda Maliye Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması öngörülüyor.

17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden fazla azaltması bekleniyor.

Hükümet yetkilileriyle çiftçilerin temsilcileri arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine 'kurumsal ırkçılık' eleştirisi Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine 'kurumsal ırkçılık' eleştirisi Bahreyn'de milletvekili seçimleri için aday başvuruları başladı Bahreyn'de milletvekili seçimleri için aday başvuruları başladı Katar tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Katar tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kaynak: AA

Milletvekili, Hollanda, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda hükümetine 'çiftlikleri satın alması' tavsiye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
22:14 Aydemir Akbaş'tan yürek parçalayan itiraf! Eşiyle yaşadıklarını duyanlar duygulandı
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 23:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda hükümetine "çiftlikleri satın alması" tavsiye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement