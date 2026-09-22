Horlayan partnerle uyuyanların yüzde 75'i uykusunun bozulduğunu söylüyor! Uzmanlar nedenini ve çözümünü anlattı - Son Dakika
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Horlayan partnerle uyuyanların yüzde 75'i uykusunun bozulduğunu söylüyor! Uzmanlar nedenini ve çözümünü anlattı

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Horlayan partnerle uyuyanların yüzde 75\'i uykusunun bozulduğunu söylüyor! Uzmanlar nedenini ve çözümünü anlattı
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Horlama yaygın olduğu için çoğu zaman zararsız sayılıp geçiştiriliyor. Ancak uzmanlara göre bedelini çoğu zaman yanında uyuyan kişi ödüyor. Uyku Vakfı'nın ABD'de yaptığı araştırmaya göre, horlayan bir partneri olanların yüzde 75'i uykusunun etkilendiğini söylüyor. Uzmanlar, sürekli bölünen uykunun odaklanmayı, hafızayı ve stresle baş etme becerisini zayıflatabileceğini belirtiyor ve önce basit horlama ile uyku apnesinin ayırt edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yanında horlayan bir partnerle uyuyup ertesi gün stres, odaklanma sorunu ya da unutkanlık yaşayanlar sanıldığından fazla. Horlama nispeten yaygın olduğu için genellikle tedavi edilmiyor ve zararsız bir rahatsızlık sayılıp geçiştiriliyor. Ancak uzmanlara göre horlayan birinin yanında uyumak, uyuyan kişinin sağlığını da etkileyebiliyor.

Diş hekimi ve uyku sağlığı konusunda uzmanlaşmış Dr. Clare Simon, horlamanın uyku sırasında üst solunum yollarındaki yumuşak dokuların titreşiminden kaynaklandığını söylüyor. İngiliz Horlama ve Uyku Apnesi Derneği'ne (BSSAA) göre İngiltere'deki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı horluyor ve bu sorun kadınlardan çok erkekleri etkiliyor. Uyku Vakfı'nın ABD'de yaptığı bir araştırmaya göre ise horlayan bir partneri olanların yüzde 75'i uykularının etkilendiğini söylüyor.

YANINDA UYUYANIN UYKUSU BÖLÜNÜYOR

Uzman ortodontist ve uyku uzmanı Prof. Ama Johal, horlayan kişinin eşi için ayrı bir odada uyumanın neredeyse son çare haline geldiğini belirtiyor: "İnsanlar uyumadığında fiziksel olarak işlev göremez."

Gece boyunca genellikle her 90 dakikada bir tekrarlanan bir uyku döngüsüne giriliyor ve bu döngünün daha derin aşamaları fiziksel iyileşme için önem taşıyor. BSSAA'ya göre uyku sık sık bölünürse onarıcı evrelerde daha az zaman geçiriliyor; bu da yatakta uzun süre kalınmış olsa bile yorgun uyanmaya yol açabiliyor.

Beyin, gün boyunca edinilen bilgileri uyku sırasında işleyip depoluyor. Parçalı uyku bu süreci kesintiye uğratarak odaklanmayı ve hafızayı etkileyebiliyor. Uyku düzeninin bozulması hormon dengesini de etkileyerek enerji seviyesini ve motivasyonu düşürebiliyor. Uzmanlara göre uyku düzeni bozulduğunda stres ve duygusal tepkileri düzenleyen beyin sistemleri de daha az dengeli hale geliyor; bu da kişinin daha sinirli hissetmesine neden olabiliyor.

"AKŞAMDAN KALMA GİBİ UYANIYORDUM"

29 yaşındaki Meg Warren, eski partnerinin horlaması yüzünden uyuyamadığı dönemi şöyle anlatıyor: "Horlamadan dolayı uyandığımda hep inanılmaz derecede tetikte olurdum. Kendimi sersemlemiş ve şaşkın hissederdim, bazen o kadar ki sanki akşamdan kalma gibi olurdum."

Simon, eşin horlaması nedeniyle bozulan uykunun sinirliliğe ve tartışmalara yol açabileceğini, ayrı odalarda uyuma kararı alınırsa yakınlığın azalabileceğini söylüyor.

52 yaşındaki gazeteci Anna-Louise Dearden ise partnerinin horlaması nedeniyle bazen ayrı bir odada uyuduğunu anlatıyor. "Uyandığınızda kötü bir gece uykusu geçirmişseniz daha çok yemek yiyor ve daha sinirli hissediyorsunuz" diyen Dearden, kulak tıkacı takmanın kendisine çok faydalı olduğunu, artık partneriyle aynı yatakta yatarken gürültünün çoğunu duymadan uyuyabildiğini söylüyor.

ÖNCE HORLAMA MI, UYKU APNESİ Mİ?

Simon ve Johal, yapılabilecek şeyler olduğunu ancak öncelikle eşin sadece horlayıp horlamadığının ya da uyku apnesi olup olmadığının ayırt edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uyku apnesi, kişinin uyku sırasında nefes alıp vermesinin tekrar tekrar durmasına ve başlamasına neden olan bir rahatsızlık. Belirtileri arasında nefes almada duraksamalar, gece boğulma hissi, sık sık uyanma ve sabah baş ağrıları yer alıyor.

Simon'a göre uyku apnesi söz konusuysa Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) cihazı ya da bazı durumlarda cerrahi tedavi önerilebiliyor. Basit horlamada ise yaşam tarzı değişiklikleri fark yaratabiliyor. Bunlar arasında kilo vermek, sigarayı bırakmak, yatmadan önce alkol tüketimini azaltmak ve uyku pozisyonunu değiştirmek yer alıyor.

Uzmanlar, partnerin bir aile hekimine görünmesinin de önerilebileceğini belirtiyor. Bir uzman, horlamaya burun tıkanıklığı veya alerjilerin yol açıp açmadığını kontrol etmek için tedavi önerebiliyor; alt çeneyi hafifçe öne doğru iterek hava yolunu açık tutan özel bir ağızlık takılmasını da tavsiye edebiliyor. Johal, birçok çiftin horlamaya çok uzun süre katlandığını ve bunun ilişkilerini etkilediğini söylüyor: "Önemli olan şu ki, yardım mevcut, sadece ulaşmak gerekiyor."

Kaynak: BBC
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