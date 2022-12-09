HSK atamaları Resmi Gazete'de! 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi - Son Dakika
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HSK atamaları Resmi Gazete'de! 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

09.12.2022 09:37

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken İzmir, Antalya ve Adana başsavcı vekilliklerine yeni isimler getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

İZMİR, ANTALYA VE ADANA BAŞSAVCI VEKİLLİKLERİNE YENİ İSİMLER

Kararnameyle İzmir, Antalya ve Adana başsavcı vekilliklerine yeni isimler getirildi. Atamalardan bazıları şöyle:

  • İzmir Başsavcı Vekili Barış Duman, Bakırköy Başsavcı Vekili oldu.
  • Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Mehmet Ali Yüce ile Antalya Savcısı Ömer Yurdusev Antalya Başsavcı Vekilliğine getirildiler.
  • Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Köksal ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.
  • Adana Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, Adana Başsavcı Vekili oldu.
  • İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Oğuz Üstünel, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına getirildi.
HSK atamaları Resmi Gazete'de! 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel HSK atamaları Resmi Gazete'de! 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi - Son Dakika

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