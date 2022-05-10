Huawei, Apple ve Samsung'a bir kez daha rakip oluyor! - Son Dakika

Son yıllarda küçük eşyaların kaybolmasını önlemek için teknoloji şirketlerinin takip aygıtları ön plana çıktı. Apple AirTag ve Samsung SmartTag ve SmartTag+ pazarın en popüler iki modeli olsa da, Huawei'nin bu treni kaçırmak istemediği öğrenildi.

ABD ambargoları sonrasında akıllı telefon pazarındaki payını küçültmek zorunda kalan Huawei, teknolojinin farklı sektörlerinde hızla büyümek istiyor. Daha önce bilgisayarlardaki hakimiyetini artırmak için yeni yol haritasını ortaya koyan Çinli üretici, şimdi de AirTag'e rakip bir Huawei Tag modeli üzerinde çalışıyor.

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Huawei Tag takip cihazının özellikleri neler?

Özellikle Çin merkezli diğer küçük markaları saymazsak, takip cihazı pazarında Apple ve Samsung'un hakimiyeti bulunuyor. AirTag ve SmartTag ürünleriyle kullanıcıların eşyalarını takip etmelerine izin veren firmalara bir yenisi daha ekleniyor olabilir.

Ortaya çıkan son sızıntılara göre Huawei, Samsung ve Apple gibi rakiplerinden geri kalmamak için adımlarını hızlandırdı. Cloud Space isimli bulut uygulamasında "Huawei Tag" kod adına sahip takip cihazının olduğu ortaya çıktı.

Çin'deki kullanıcılar için geliştirilen Huawei Cloud uygulamasında yer alan Huawei Tag, ultra geniş bant (UWB) için bir destek aldı. Henüz şirketten resmi açıklama gelmemiş olsa da bu cihazın, kullanıcıların kişisel eşyalarını UWB ve Bluetooth yardımıyla bulmasını sağlayan bir takip aracı olduğu düşünülüyor. Huawei Tag olarak işaretlenen takip cihazının teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

Yeni sızıntı ilgi çekici olsa da, Huawei'nin takip cihazıyla ilgili sızıntıların ilk defa ortaya çıkmadığını hatırlatalım. Daha önce Kasım ayında görülen sızıntılarda Avrupa Birliği için "Huawei S-Tag" ticari markası patentine başvuru yapılmıştı.

Huawei Tag hakkında henüz resmi bir açıklama gelmediğini ve ortaya çıkan iddiaların da doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Ancak her geçen gün ürün yelpazesini genişleten Huawei'nin bu pazara girmemesi için bir sebep yok.

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