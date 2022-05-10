Huawei, Apple ve Samsung'a bir kez daha rakip oluyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Huawei, Apple ve Samsung'a bir kez daha rakip oluyor!

10.05.2022 00:26
Huawei, Apple ve Samsung'a bir kez daha rakip oluyor!

Huawei'nin takip cihazı Huawei Tag sızdırıldı. Apple ve Samsung'un cihazlarına bir rakip model daha ekleniyor.

Son yıllarda küçük eşyaların kaybolmasını önlemek için teknoloji şirketlerinin takip aygıtları ön plana çıktı. Apple AirTag ve Samsung SmartTag ve SmartTag+ pazarın en popüler iki modeli olsa da, Huawei'nin bu treni kaçırmak istemediği öğrenildi.

ABD ambargoları sonrasında akıllı telefon pazarındaki payını küçültmek zorunda kalan Huawei, teknolojinin farklı sektörlerinde hızla büyümek istiyor. Daha önce bilgisayarlardaki hakimiyetini artırmak için yeni yol haritasını ortaya koyan Çinli üretici, şimdi de AirTag'e rakip bir Huawei Tag modeli üzerinde çalışıyor.

AirTag sayesinde çalınan binlerce dolarlık eşya bulundu!

Huawei Tag takip cihazının özellikleri neler?

Özellikle Çin merkezli diğer küçük markaları saymazsak, takip cihazı pazarında Apple ve Samsung'un hakimiyeti bulunuyor. AirTag ve SmartTag ürünleriyle kullanıcıların eşyalarını takip etmelerine izin veren firmalara bir yenisi daha ekleniyor olabilir.

Huawei, Apple ve Samsung'a bir kez daha rakip oluyor!

Ortaya çıkan son sızıntılara göre Huawei, Samsung ve Apple gibi rakiplerinden geri kalmamak için adımlarını hızlandırdı. Cloud Space isimli bulut uygulamasında "Huawei Tag" kod adına sahip takip cihazının olduğu ortaya çıktı.

Çin'deki kullanıcılar için geliştirilen Huawei Cloud uygulamasında yer alan Huawei Tag, ultra geniş bant (UWB) için bir destek aldı. Henüz şirketten resmi açıklama gelmemiş olsa da bu cihazın, kullanıcıların kişisel eşyalarını UWB ve Bluetooth yardımıyla bulmasını sağlayan bir takip aracı olduğu düşünülüyor. Huawei Tag olarak işaretlenen takip cihazının teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

Yeni sızıntı ilgi çekici olsa da, Huawei'nin takip cihazıyla ilgili sızıntıların ilk defa ortaya çıkmadığını hatırlatalım. Daha önce Kasım ayında görülen sızıntılarda Avrupa Birliği için "Huawei S-Tag" ticari markası patentine başvuru yapılmıştı.

Huawei, Apple ve Samsung'a bir kez daha rakip oluyor!

Huawei Tag hakkında henüz resmi bir açıklama gelmediğini ve ortaya çıkan iddiaların da doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Ancak her geçen gün ürün yelpazesini genişleten Huawei'nin bu pazara girmemesi için bir sebep yok.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
En çok satan 5G telefonlar belli oldu! – 2022 En çok satan 5G telefonlar belli oldu! – 2022 Samsung'un yeni reklamında 'ilk iPhone' göndermesi! Samsung'un yeni reklamında 'ilk iPhone' göndermesi!

Çin Halk Cumhuriyeti, Samsung, Huawei, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Huawei, Apple ve Samsung'a bir kez daha rakip oluyor! - Son Dakika


Son Dakika
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 00:40:40. #1.13#
SON DAKİKA: Huawei, Apple ve Samsung'a bir kez daha rakip oluyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement