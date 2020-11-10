Hürriyet Emlak'a yeni Strateji ve Transformasyon Direktörü - Son Dakika

Hürriyet Emlak'a yeni Strateji ve Transformasyon Direktörü

10.11.2020 10:41
Hürriyet Emlak'a yeni Strateji ve Transformasyon Direktörü, System.String[]

Kariyeri boyunca büyük çaplı şirketlerin dönüşüm projelerinde çeşitli başarılara imza atan Ecehan Berk Pehlivanoğlu, Strateji ve Transformasyon Direktörü olarak Hürriyet Emlak ailesine katıldı.

Kariyeri boyunca büyük çaplı şirketlerin dönüşüm projelerinde çeşitli başarılara imza atan Ecehan Berk Pehlivanoğlu, Strateji ve Transformasyon Direktörü olarak Hürriyet Emlak ailesine katıldı.

Hürriyet Emlak'tan yapılan açıklamaya göre, Ecehan Berk Pehlivanoğlu, Hürriyet Emlak'ın dijital dönüşümüne güç katacak, müşterilerine daha fazla kazandıracak projeler geliştirmek üzere Strateji ve Transformasyon Direktörü olarak yeni görevine başladı.

1987 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Ecehan Berk Pehlivanoğlu, lise öğrenimini 2007 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiren Pehlivanoğlu, iş hayatına 2009 yılında başladı.

TÜBİTAK, ASELSAN ve Vodafone Türkiye'de teknik alanlarda staj deneyimi edinen Pehlivanoğlu, 2011 yılında Koç Üniversitesi'nde araştırma ve eğitim görevlisi olarak görev aldı.

Eş zamanlı olarak Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı'na katılan Pehlivanoğlu, burada bilişsel radyo ağları ve nesnelerin interneti konulu doktora araştırma çalışmalarını da başarıyla tamamladı.

2013 yılında uluslararası platformda hizmet veren A.T Kearney'de yönetim danışmanlığı sektöründe kariyerine başlayan Pehlivanoğlu, 4 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2018 yılında Boston Consulting Group'ta kıdemli proje lideri olarak çalıştı.

Kariyeri boyunca Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da tüketici ürünleri, perakende, otomotiv ve kamu sektörlerinden müşterilere danışmanlık yapan Pehlivanoğlu, strateji, dijitalleşme, satış ve pazarlama, organizasyonel yapılanma, yenilikçilik ve dijital gibi fonksiyonel alanlarda uzun soluklu dönüşüm projelerinde çalışma imkanı buldu.

Transformasyon, Kırklareli, Hürriyet, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hürriyet Emlak'a yeni Strateji ve Transformasyon Direktörü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı
Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu         
10:37
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi medyadan öğrenmiş: Benimle istişare yapılmadı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi medyadan öğrenmiş: Benimle istişare yapılmadı         
10:15
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik         
09:31
Market hırsızına meydan dayağı! O anlar kamerada Market hırsızına meydan dayağı! O anlar kamerada         
09:10
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın         
07:40
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 10:58:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hürriyet Emlak'a yeni Strateji ve Transformasyon Direktörü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei