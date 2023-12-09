Husiler\'in, \'\'Gemileri hedef alırız\'\' tehdidinden sonra Netanyahu, Biden\'a koştu: Ya harekete geç, ya da İsrail yapacak

Husiler'in, "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak." tehdidinden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu. Netanyahu, "Ya harekete geç, ya da İsrail yapacak." dedi.

HUSİLER: İSRAİL LİMANLARINA GİDEN GEMİLERİ HEDEF ALACAĞIZ

Gazze'deki katliam nedeniyle daha önce de sık sık İsrail gemilerini hedef alan Yemen'deki İran destekli Husiler, bir tehdit daha savurdu. Husiler, Gazze'ye insani geçişin izin verilmemesi durumunda İsrail gemilerine saldırıların süreceğini açıkladı. Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e, "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak. Gemilerin geçişini engelleyeceğiz. Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemileri ve şirketleri İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e

NETANYAHU'DAN JOE BIDEN'A ÇAĞRI: HAREKETE GEÇ

Husiler'in tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin kapısını çaldı. ABD Başkanı Joe Biden'a uyarıda bulunan Netanyahu, gereğini yapmasını istedi. Netanyahu, "Ya harekete geç, ya da İsrail yapacak." ifadelerini kullandı.

Joe Biden-Binyamin Netanyahu

HUSİLER, SIK SIK İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Husiler, Gazze'de katliama son vermeyen İsrail gemilerini sık sık hedef alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Kızıldeniz'de USS Carney isimli ABD savaş gemisi ile iki ticari gemi Yemen'deki İran destekli Husiler'in saldırısına uğramıştı. Gemilerin İsrail bağlantılı olduğunu söyleyen Husiler, saldırıyı Gazze'deki katliam nedeniyle yaptıklarını belirtmişti. Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

GAZZE'DE CAN KAYBI 17 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.