Huzurevinde Üç Cinayet: Ağırlaştırılmış Hapis İstemi
Huzurevinde Üç Cinayet: Ağırlaştırılmış Hapis İstemi

Huzurevinde Üç Cinayet: Ağırlaştırılmış Hapis İstemi
14.01.2026 13:09
Antalya'da huzurevinde 3 arkadaşını bıçakla öldüren İzzettin Süğüt için savcı ömür boyu hapis talep etti.

ANTALYA'da, huzurevindeki 3 arkadaşını öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İzzettin Süğüt (66) için mütalaasını veren savcı, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

Olay, 3 Mayıs 2024'te Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İzzettin Süğüt, kendisiyle aynı huzurevinde kalan, husumet yaşadığı ileri sürülen Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı. Süğüt saldırı sonrası yangın merdiveninden kaçarken, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde, Ahmet Özdemirel ise hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Ahmet Özdemirel'in de 20 bıçak darbesi aldığı belirlendi. İzzettin Süğüt, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada, 5 yıldır huzurevinde kaldığını, epilepsi hastası olduğunu, daha önce ağır bir beyin kanaması geçirdiğini belirterek, hastane randevusu için kendisine huzurevi aracı verilmediğini, parası olmadığı halde taksiyle gönderilmek istendiğini söyledi. Bunun üzerine hemşirenin yüzüne eliyle dokunduğunu, ancak hemşirenin 'Beni darbetti' diye bağırdığını ifade eden Süğüt, daha sonra kurum müdürü ve hemşirelerle tartışma yaşadığını, tehdit edildiğini ve imza atmaya zorlandığını dile getirdi. Süğüt, ertesi gün huzurevinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve kendini kaybettiğini, sinirle mutfağa gidip eline geçen bıçağı aldığını, amacının müdürü korkutmak olduğunu ancak kendinden geçerek oda arkadaşları Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e saldırdığını, Selçuk'un ise kendisini durdurmaya çalıştığını söyledi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık İzzettin Süğüt, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Olaya itirazım yok. Bu olayı yapan da yaptıran da başhemşire Funda Hanım ile şube müdürü Ethem Bey'dir. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler" dedi.

SAVCI MÜTAALAYI AÇIKLADI

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'a yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürme', Ahmet Özdemirel yönünden ise 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Antalya, Güncel, Kültür, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzurevinde Üç Cinayet: Ağırlaştırılmış Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Huzurevinde Üç Cinayet: Ağırlaştırılmış Hapis İstemi - Son Dakika
