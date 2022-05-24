Hyundai'den Tesla'ya kafa tutan milyar dolarlık yatırım! - Son Dakika
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Hyundai'den Tesla'ya kafa tutan milyar dolarlık yatırım!

24.05.2022 14:36
Hyundai'den Tesla'ya kafa tutan milyar dolarlık yatırım!

Otomotiv devi Hyundai, pazar payını genişletmek için elektrikli araç alanında milyar yatırım duyurdu! İşte detaylar...

Hyundai, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 yılına kadar elektrikli ve otonom araç teknolojisini hızlandırmak için 10 milyar dolardan daha fazla yatırım yapacağını açıkladı. Firmanın geçen hafta duyurduğu 5.5 milyar dolarlık yeni elektronik araç ve pil üretim tesisi de bu yatırımın içinde yer alıyor. Şirket, yatırım bütçesinden geriye kalan 4.5 milyar doları da gelecekteki kilit işler için tanımladığı projeler için kullanacak.

Hyundai, ABD'deki ilk üç elektrikli araç tesisinden biri olmak istiyor!

Otomotiv devi Hyundai; yapay zeka teknolojisi, otonom sürüş ve robotik teknolojinin gelecek için önemli olduğunu düşünüyor. Firma, yatırımlarını özellikle ortak girişimler ve kuruluşlar aracılığıyla yapacağını açıkladı. Hyundai yetkililerine göre yeni elektrikli araç fabrikası için yapılacak yatırım, büyük ekonomik kalkınma anlaşmaları arasında yer alıyor.

Hyundai'den Tesla'ya kafa tutan milyar dolarlık yatırım!

Hyundai, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 923 dönümlük alanın 300 bin otomobil üretmeyi planlanıyor. Araç fabrikasının temelleri ise gelecek yılın başlarında atılacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenecek bu tesiste robotlar, insanlara üretim konusunda yardımcı olacak.

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Tesis, Hyundai'nin pazarda istikrarlı bir tedarik zinciri oluşturması adına yardımcı olacak. Yatırımlar ise firmanın 2026 yılına kadar ABD'de ilk üç elektrikli araç üreticisinden biri olma hedefine ulaşmasını sağlayacak.

Öte yandan Hyundai, hava hareketliliğini intermodal seyahate nasıl entegre edeceğini planlamak için geçen yıl Supernal firmasını kurdu. Uçan araç üretecek Supernal; müşterilerin araba, tren ve eVTOL kullanarak yolculuklarını planlaması için bir uygulama geliştiriyor. Uygulama, 2028 yılında ticari hizmete başlayacak.

Hyundai'den Tesla'ya kafa tutan milyar dolarlık yatırım!

Ayrıca Hyundai robotaksinin gelecek yıl bir taksi çağırma uygulaması olan Lyft Las Vegas ağına gireceği açıklandı. Hyundai robotaksi araçlarında otonom sürüş teknolojisi kullanılacak.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'a Twitter hesabından Tesla için sitem etmişti. Ünlü iş adamı, Biden'ın Tesla'yı kenara ittiğini ve görmezden geldiğini açıklamıştı. Ek olarak da artık siyasi yönünü değiştireceğini duyurmuştu.

Siz okuyucularımız Hyundai'nin yeni araba yatırımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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