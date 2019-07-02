İAÜ'den Capitol Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği

(Kurumsal Haberler) - İstanbul Aydın Üniversitesi , ABD Maryland 'da bulunan Capitol Teknoloji Üniversitesi ile ikili iş birliği anlaşması imzaladı. Ağırlıklı olarak siber güvenlik ve blokzincir konularını içeren anlaşma, karşılıklı program ve çalışma ortaklıklarını kapsıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), uluslararası iş birliği geliştirdiği üniversitelere bir yenisini daha ekledi. İAÜ, ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Capitol Teknoloji Üniversitesi'yle bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Maryland, Annapolis'teki tarihi Middleton Tavern'de gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Capitol Teknoloji Üniversitesi Rektörü Dr. Bradford Sims katıldı. Törenden önce ise Aydın ve Sims, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Evinç ve Maryland Dışişleri Bakanı John Wobensmith ile bir araya geldi.

"GELİŞEN İŞ BİRLİĞİNDEN MUTLUYUZ"

İş birliği anlaşmasını değerlendiren İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Maryland heyetinin İstanbul'a ve özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi'ne yaptığı ziyaretlerin ardından Maryland üniversiteleri ile olan iş birliğimizi daha da arttırmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Aydın sözlerine " Türkiye'nin siber güvenlik ve blok zinciri teknolojisi araştırmaları alanındaki lider üniversitelerinden biri olarak, önümüzdeki günlerde ortak yaz okulu, araştırma, konferanslar ve yayınlar yapmak için Capitol Teknoloji Üniversitesi ile bir mutabakat anlaşması imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Diğer Maryland üniversiteleri ile ilişkilerimizi genişletmeyi dört gözle bekliyoruz ve İstanbul ile Maryland arasındaki Kardeş Devlet Programında gururlu bir ortak olmaya devam ediyoruz. Ayrıca, yoğun programına rağmen bize destek olan Dışişleri Bakanı Wobensmith'e teşekkür ediyoruz" şeklinde devam etti.

"ORTAK ÖZELLİKLERİMİZ VAR"

İstanbul Aydın Üniversitesi ile Capitol Teknoloji Üniversitesi'nin ortak felsefesinin uygulamalı eğitim ve üniversite-sanayi iş birliğine verilen önem olduğuna dikkat çeken Capitol Teknoloji Üniversitesi Rektörü Dr. Bradford Sims "Bu aynı zamanda Capitol Tech mezunlarının mezuniyet sonrası yüksek istihdam oranına sahip olmasının bir parçasıdır" diye konuştu.

İş birliğinin temellerinin 2018 yılı Eylül ayında Maryland'dan Türkiye'ye düzenlenen ve olası eğitim iş birliklerini amaçlayan gezi olduğunu ifade eden Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Evinç ise "Bu gezide Maryland heyeti Türkiye'nin binlerce öğrenci için popüler bir destinasyon olduğunu gördü. Üniversite öğrencileri için güvenli ve keyifli bir yer, belki de çoğu Amerikan metropolünden daha güvenli. Ziyaret yüz yüze diplomasiyi güçlendirdi ve Capitol Teknoloji Üniversitesi ile ilgili olarak, bu ziyaret siber güvenlik eğitim ve öğretiminde gerçek iş ile sonuçlandı. Maryland- Kocaeli Türkiye Kardeş Devlet Komitesi ile işbirliği içinde olan TASC, Maryland ile Kocaeli İstanbul bölgesi arasındaki tamamlayıcı sanayileri keşfetmek için daha birçok ziyaret gerçekleştirecek" dedi.

Anlaşma, özellikle siber güvenlik ve blokzincir gibi yakın geleceğin öne çıkan konuları hakkında ortak araştırma, konferans, yaz okulu gibi çalışmaları kapsıyor.

- İstanbul