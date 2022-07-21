İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı - Son Dakika
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İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı

21.07.2022 10:10

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haftalık koronavirüs verilerine göre 11-17 Temmuz arasında vaka sayısı 226 bin 532 oldu. Geçen haftadan beri neredeyse yüzde yüz oranında artan vaka sayıları İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nu da panikletti. Kurul, maske zorunluluğunun, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konması ve denetlenmesi önerisinde bulundu. Çocukların da aşılanmasını talep eden kurulun 6 önerisi dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişide koronavirüs tespit edildi. 96 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine de yer verilen raporda geçen haftadan veri vaka sayılarının neredeyse yüzde 100 oranında arttığı da gözlendi.

İBB BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ACİL OLARAK TOPLANDI

Koronavirüs vaka sayılarının 200 binin de üzerine çıkması İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun acil toplanmasına neden oldu. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada bir süredir salgına karşı önlemleri kaldıran Avrupa ve Amerika'da Omicron'un daha bulaşıcı varyantları olan BA.4 ve BA.5'in ön plana geçtiği belirtildi.

"ÖLÜM SAYILARI 2-3 HAFTA SONRA GÖRÜLEBİLECEK"

"Artış hızla devam ediyor, ölüm sayıları üzerindeki etkisi ise ancak 2-3 hafta sonra görülebilecek" açıklamasında bulunan İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun açıklamasında Türkiye'de aşılanma oranlarının toplum bağışıklığını sağlayabilecek seviyeden çok uzakta olduğu vurgulanarak 2. doz aşı uygulananların toplam nüfusun yüzde 63'ünü, hatırlatma dozu alanların ise sadece yüzde 33'ünü oluşturduğu belirtildi.

KURULDAN DİKKAT ÇEKEN 6 ÖNERİ

İBB Bilimsel Danışma Kurulu önerilerini şu şekilde sıraladı:

  • Bilindiği gibi aşıların ağır hastalığı ve ölümü önlemedeki etkisi özellikle ilk 6 ay için en yüksek seviyelerde seyrediyor, sonrasında ise giderek azalıyor. Bu nedenle salgının kontrolü için hatırlatma dozları mutlaka yapılmalı. Daha etkili aşı kampanyaları düzenlenmeli.
  • 5-12 yaş arasında okul çocuklarına birçok ülkede olduğu gibi aşılanma hakkı tanınmalı. Aşıya ulaşım kolaylaştırılmalı. Halkın altı kişinin gelmesini beklemeden, gittiği anda aşı olabileceği merkezler belirlenerek ilan edilmeli.
  • Günlük olgu sayısı 1.000'in altına indiğinde kaldırılmış olan maske zorunluluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı ve denetlenmeli. Kapalı ortamların havalandırılmasına, fiziksel mesafe ve hijyen koşullarına yeniden özen gösterilmeli.
  • PCR testleri ücretsiz olmalı ve testlere ulaşım kolaylaştırılmalı. Bilimsel çalışmalarla duyarlılığı kanıtlanmış olan hızlı antijen testleri iş yerlerinde ve evlerde tarama testleri olarak devreye sokulmalı.
  • Bölgeye ait veriler yayımlanarak yerel önlem ve kurallar uygulanmalı. PCR testlerinin belli bir oranında genomik analiz yapılarak hakim varyantlar belirlenmeli ve "Türkiye Mutasyon Haritası" çıkartılmalı.
  • COVID-19 hastalığının tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan tüm ilaçlara ülkemizde ücretsiz ulaşım sağlanmalı.
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